El príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras orden de arresto contra pederasta

Pese a que el príncipe Andrés renunció el pasado viernes 17 de octubre a lo poco que le quedaba de la corona británica, como su título de duque de York, señalando, una vez más, que era inocente de los señalamientos que ha recibido, relacionados con su amistad con Jeffrey Epstein y sus vínculos con espías, entre otros, su nombre sigue generando polémicas noticias.

El hermano del rey Carlos III, que ya no es Su Alteza Real y tampoco participará en ninguna de las celebraciones oficiales de la familia, comenzando por la tradicional reunión de Navidad en la residencia de Sandringham, continuó su amistad con Epstein pese a que ya había sido emitida una orden de arresto contra él.

Según la noticia, difundida por BBC, Andrés recibió a Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019, en la lujosa mansión de Royal Lodge, de 30 habitaciones sobre la que no paga alquiler desde hace años.

El príncipe Andrés invitó a fiesta de disfraces a Jeffrey Epstein y Harvey Wenstein

Según la BBC, Epstein, el exproductor de cine Harvey Weinstein (famoso por el escándalo Me too) y Ghislaine Maxwell (amiga de Andrés de la juventud), visitaron Royal Lodge como parte del baile de disfraces organizado en Windsor para celebrar en 2006 los 18 años de la princesa Beatriz, hija del Andrés, dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor.

La emisora puntualiza que se sabía que Epstein, Maxwell y Weinstein habían visitado el castillo de Windsor para el evento, pero no que hubieran estado en la residencia privada de Andrés.

Epstein, Maxwell y Weinstein aparecen juntos en una fotografía conseguida por la BBC antes de la fiesta principal en el castillo.

El fallecido pederasta fue arrestado por la policía en Florida ocho días después del evento.

El príncipe Andrés intentó poner fin a años de controversia, tras las acusaciones de abuso sexual contra él por parte de Virginia Giuffre cuando ésta era menor de edad, al comunicar hace once días que dejaría de utilizar el ducado de York y otros honores.

Príncipe Andrés vive en mansión sin pagar arriendo

Sin embargo, el príncipe, quien niega rotundamente las acusaciones, se vio inundado de críticas centradas en la propiedad en la que ha vivido , prácticamente sin pagar alquiler, desde 2003, con Sarah Ferguson, de quien está divorciado desde el 2008.

Antes de esta noticia, trascendió que Andrés pide, a cambio de dejar dicha mansión, que le sea entregada la casa que Isabel II le dio al príncipe Harry cuando se casó con Meghan Markle. Aún no se sabe si el rey aceptará esta condición.

