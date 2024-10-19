Gira de conciertos de Blessd: fechas, ciudades y boletas

“El mejor hombre del mundo Tour”, así se denomina la gira de conciertos que el cantante de música urbana Blessd, también conocido como El Bendito, ha anunciado para el 2026.

Según la información que ha trascendido, las presentaciones serán en una decena de escenarios de distintas ciudades colombianos. La gira comenzará el 3 de enero en Cartagena, en la Plaza de Toros, y se extenderá por recintos de Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia y Barranquilla.

El 10 de enero estará en el estadio Palogrande de Manizales; el 30 de enero, en Expofuturo de Pereira. El 6 de febrero llegará a la Néctar Arena de Ibagué, y el 7 de febrero: en center de Bucaramanga.

En Cali cantará el 13 de febrero, en el Diamante de Béisbol de la capital vallecaucana. El 14 de ese mes estará en el Club Los Lagos, de Neiva y el 28 en el Coliseo del Café, de Armenia. En marzo llegará a Barranquilla. El 21 estará en el estadio Romelio Martínez.

Fue el mismo artista quien reveló su tour mediante un video en sus redes donde deja ver que su música ha llegado a distintos públicos y se ha globalizado. “Por fin, después de 4 años, logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia. Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país, o sea yo”, dijo Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del artista de 25 años.

Boletas para los conciertos de Blessd

Las entradas a los conciertos de Blessd tendrán preventa exclusiva desde el 10 de diciembre a las 10:00 a. m. y la venta general abrirá al público el 11 de diciembre. La edad mínima de ingreso a los conciertos será de 14 años. “El link de la preventa estará disponible en mis historias y biografía de Instagram. Vamos a pasarla una chimba juntos. El mejor hombre del mundo llegará a todos los rincones del país”, dijo en una publciación de IG el antioqueño.

Desde que Blessd debutó con su álbum Hecho en Medellín se ha convertido en una de las figuras más relevantes del género urbano colombiano. Mírame Remix (junto a Anuel AA y Ovy On The Drums, 2024), Soltera (junto a W Sound y Ovy On The Drums, 2024), Te canto bajito (con SOG y Anuel AA, 2025) se cuentan dentro de sus éxitos.

