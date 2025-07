Green Day y Vive Claro hacen particular anuncio para su concierto en Bogotá

Desde que se anunció el regreso de la canda estadounidense Green Day para tocar en un concierto en la capital, sus seguidores están atentos a las instrucciones para acudir el próximo 24 de agosto. La banda se presentará en el nuevo escenario de Bogotá, Vive Claro Distrito Cultural.

El trío que tiene en su hoja de vida más de 75 millones de discos vendidos, una trayectoria que abarca más de tres décadas, y cuatro premios Grammy consigo anticipó que en el concierto de Bogotá se escucharán temas como “Basket Case”, “When I Come Around”, “American Idiot”, “”Wake Me Up When September Ends" y “Holiday”.

El espectáculo contará además con la participación de Bad Nerves, banda británica que ha ganado reconocimiento internacional por su sonido garage punk.

En la capital Green Day celebrará las tres décadas de su álbum “Dookie”, que los llnvó a la fama y los 20 años de “American Idiot”, producción que revolucionó la escena musical.

¿Funcionarán las Kisscam en concierto de Green Day?

En la cuenta oficial del recinto Vive Claro este miércoles 30 se publicó un anuncio que generó reacción en algunos cibernautas. El comunicado está relacionado con las famosas kisscam, las mismas que se han vuelto habituales en los grandes conciertos y que el pasado miércoles 16 de julio en medio del show de Coldplay de Boston, Estados Unidos, generaron el video más viral de la temporada y de paso, ocasionaron rupturas de parejas y dos renuncias de altos ejecutivos de una empresa de tecnología. Recordemos que el CEO de Astronomer, Andy Byron fue captado en actitud romántica con su Gerente de Recursos Humanos, Kristin Cabot, a pesar de que los dos estaban casados con otras personas.

Volviendo al anuncio de Green Day, sobre la situación, este reza: “Vive Claro se permite informar que el próximo 24 de agosto de 2025 durante el concierto de Green Day en Bogotá con contaremos con sistema de Kiss Cámara (cámara de besos)”.

Las reacciones por supuesto no se han hecho esperar. Algunos ciudadanos digitales bromearon al consideran que con la nota informativa, pueden ir con libertad con quien deseen al espectáculo de la banda californiana.

