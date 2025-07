Habló fan de Coldplay que grabó infidelidad de Andy Byron: “se siente mal”

Grace Springer, una fan de Coldplay que asistió al concierto de la banda en Boston, jamás imaginó que captar y subir a su TikTok un video de una pareja, que fue sorprendida en medio de una aventura amorosa por la kisscam del estadio Gillette de esa ciudad, le significaría tener el video más viral del siguiente día.

La joven de 28 años, nacida en Nueva Jersey, reapareció en su cuenta, la misma que aloja el polémico video que sin duda le trastocó la vida al CEO de Astronomer, Andy Byron y la su empleada Kristin Cabot, ya que evidenció que la pareja estaba viviendo una aventura, a pesar de que él está casado y tiene dos hijos.

Reaparece en TikTok joven que grabó infidelidad

En su primer material después del polémico video Grace dijo: “yo volviendo a TikTok después de romper el internet, destruir multiples carreras y arruinar dos matrimonios”, haciendo alusión a las consecuencias de su grabación de móvil.

En una segunda publicación en la tarde de este viernes 18 de julio dijo: “hola Tiktok, soy la chica que subió el video del concierto de Coldplay. Todos ustedes han preguntado por actualizaciones, un storytime y para ser honesta no tenga mucho qué decir”, luego detalló lo ocurrido en la noche del miércoles 16.

“Saqué el celular a esperar estar yo en la pantalla gigante, pero fue Andy en vez mío. Para responder preguntas comunes que me han hecho como si los abogados me han llamado, no. Otra pregunta es ¿cuánto dinero he hecho de esto? y solo digamos que yo no podría sacarte a cenar. La reacción a mi video ha sido abrumadora para decir lo menos. Me refiero a que estoy agradecida de que ustedes están entretenidos y por poder hacer su experiencia en internet divertida por los últimas días, pero al final del día la esposa de Andy y su familia son personas reales”.

La joven, que se mostró reflexiva en su publicación, mencionó lo bien que la pasó en el show. “Solo tengan eso en sus mentes. Algo mucho más importante que me gustaría hablar es que el concierto de Coldplay ha sido el mejor de mi vida”. Enseguida envió un mensaje al vocalista del grupo.

“Chris Martin, si estás viendo esto, perdóname por el drama pero, espero que toda esta atención te está trayendo muchos más fans, los mereces y que la gente merece escuchar tu música. Si me invitas a tu siguiente concierto en el estadio de Wembley te prometo que mantendré mi celular alejado en todo el momento”, indicó bromeando.

De otro lado el diario The The U.S. Sun. habló con la tiktoker y ella expresó: “Sentí que había captado una reacción interesante a la kisscam y decidí publicarlo”, luego dijo “no tenía idea de quiénes eran ellos dos. Solo pensé que era una situación curiosa”.

Grace publicó el video en TikTok en la madrugada del jueves una vez llegó as u casa después del recital y se acostó ignorando el impacto que tendría.

“Me fui a dormir y tenía unas mil vistas. Me desperté con siete millones. Ahora ya tiene más de 30 millones. Abrumador, por decir lo menos”.

El video que tiene casi 50 millones de vista y 5 millones de likes y sigue sumando, ha generado sentimientos encontrados en Grace.

“Una parte de mí se siente mal por haber puesto sus vidas patas arriba, pero... juega con fuego y te quemarás”, al final mencionó que espera que las partes pueden superar lo ocurrido “Pero espero que sus parejas puedan sanar y encontrar la felicidad que merecen. Quizá este video fue una bendición disfrazada para ellos”.

Aquí más noticias que son tendencia