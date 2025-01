Hijo de Diomedes Díaz ¿Cómo evoluciona su estado de salud?

Un nuevo y preocupante reporte se conoció hace tres días sobre Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, cuyo estado de salud desmejoró al punto en que, según los médicos, “puede fallecer en cualquier momento”. Sin embargo, el hombre de 39 años sigue aferrado a la vida y luchando contra todo pronóstico.

Así lo dio a conocer Yolanda Rincón, madre de Miguel Ángel, quien comentó a la revista Vea que no pierde la esperanza de ver a su hijo recuperarse y salir del hospital donde permanece desde hace casi tres meses.

¿Cómo sigue el hijo de Diomedes Díaz?

En la tarde del 10 de enero, Yolanda Rincón advirtió que su hijo continúa en estado crítico, aunque sus signos son estables. Además, mencionó que fue sometido a una nueva intervención quirúrgica y resistió, a pesar de que era bastante delicada.

“Eso para mí ya es un consuelo. Sigue en estado crítico, pero tiene su cerebro funcionando súper bien; él me escucha cuando llego y lo saludo, él abre sus ojitos y me aprieta la mano. También me responde con la cabeza cuando le pregunto si tiene dolor. Su corazoncito le trabaja muy lento, al 20 % aproximadamente, por eso es un milagro que haya resistido la cirugía y a la máquina de hemodiálisis. La doctora me decía que, tan pronto lo colocaran en la máquina, su corazón no iba a aguantar porque esa máquina les acelera el ritmo cardiaco, pero él resistió”, expresó la madre de Miguel Ángel Díaz, quien ha estado junto a él en todo este proceso.

Cabe recordar que, desde niño, el hijo de Diomedes Díaz padece de insuficiencia renal crónica y perdió sus riñones por una enfermedad llamada glomeruloesclerosis focal. El pasado 22 de octubre sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios y, en menos de tres meses, ha sido intubado cuatro veces; su pierna derecha tuvo que ser amputada en semanas recientes y la recaída que enfrentó hace pocos días se debió a una peritonitis.

“A pesar de que no me pueda hablar, porque está intubado, para mí es una alegría muy grande ver que puede abrir sus ojos y se comunica conmigo. Él es un guerrero valiente, se deja hacer todo, se deja inyectar todo el tiempo y él fue quien decidió que lo intubaran por cuarta vez. De verdad que me impresionan su tenacidad y sus ganas de seguir adelante”, agregó Yolanda Rincón en su conversación con Vea.