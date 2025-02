Hijo de ‘El Puma’ desmiente que locutor fallecido fuera abandonado. “Él se fue”

El pasado 30 de enero a la una de la madrugada falleció Rafael Jiménez Pumarejo en el hospital de Suba de Bogotá. “El Puma’, como era conocido, había sido noticia 18 meses atrás, luego de sufrir una caída en su casa y haber sido hallado por un colega suyo. Estuvo recluido en el Hospital Simón Bolívar de la capital y allí sus colegas y amigos hicieron un llamado para que sus familiares acudieran en su ayuda. Se mencionó que el locutor de comerciales de Coca Cola, Gillete, Quaker, entre otros, y voz oficial de concursos como ‘El precio es correcto’ y de señales como Caracol y RCN había sido abandonado a su suerte.

Se estableció que fue su hijo Rafael Jiménez, quien fue hallado y asumió el cuidado de su padre. Fue justamente con Rafael Jr. que hablamos sobre los hechos y desmintió categóricamente que su familia haya abandonado a la privilegiada voz. Fue todo lo contrario, según indicó.

“A mi papá, nadie lo abandono”, hijo del locutor ‘El Puma’

Para comenzar Rafael hijo, quien es creativo y pertenece al mundo de la publicidad y los medios, indicó que en realidad, fue su padre quien se marchó cuando era él tenía 7 años, sin embargo, no lo juzga por aquel evento.

“A mi papá nadie lo abandonó. Él decidió dejar la familia. Yo tenía siete años de edad y mi hermana estaba recién nacida. Él nunca tuvo una sola mujer, tuvo varias mujeres. Él la pasó chévere, eso no está mal, se divirtió y la pasó bien”.

Rafael explicó que en su adolescencia no tuvieron ningún tipo de contacto con él, solo en su edad adulta volvió a hablar con su padre, porque coincidieron en el medio, de hecho lo recomendó para grabara voces en algunos trabajos que desarrolló. Tuvieron una relación de colegas, pero no de padre e hijo.

¿Cómo fue ese reencuentro años después?

“Nos volvimos a encontrar en el medio, por amigos en común, pero no quería decir que teníamos ninguna relación. Luego yo me voy para Estados Unidos y me cuentan que mi abuela murió y que este señor ya no tenía cómo mantenerse, que vivía casi de la caridad de la gente, yo empiezo a buscar interacción con algunas personas cercanas para que se acerquen a darle comida, cosas, y ya luego tiene el accidente en su casa”,

¿Cuándo empezó su padre a estar mal económicamente?

“Él tenía contrato con RCN hasta que termina la pandemia. Realmente él comienza a tener problemas de dinero cuando termina la pandemia, porque queda sin trabajo. Pero lo que más lo afecto a él en realidad fue la muerte de su madre, mi abuela, que fue como en el 2023, él fue muy buen hijo”.

¿Y en qué momento se devuelve usted para hacerse cargo de su padre? “Yo me devuelvo a Colombia porque mi mamá es la que me lo pide que venga a ayudarle, porque realmente yo no tenía por qué hacerlo, tenía que dejar muchas cosas. Yo dejé un trabajo en Telemundo , muy bueno, dejé mi futura esposa, dejé muchísimas cosas por venir a ayudarlo a él”.

¿Cuándo fue eso?

“Después de pandemia, y yo estaba trabajando entre México y Colombia hasta que él tiene el accidente. Cuando tiene el accidente, me toca ya radicarme acá y pues mi hermana pues me ayudó casi todo este año y medio para sobrevivir acá, porque lamentablemente trabajar es un poco complicado acá”.

¿Entonces no hubo abandono?

“Todo lo contrario, de hecho él, a pesar de que ni mamá, ni mi hermana, ni yo tenemos ninguna obligación con él, porque nunca la tuvimos. Yo tomé una deuda de 100 millones de pesos de él de un apartamento, 20 demandas de personas a las que le debía, dos hipotecas y en este momento, mi papá se fue tranquilo, se pagó un geriátrico de casi $1.300.000 mensuales donde lo atendían, donde le daban la comida en la boca, donde la persona que era la directora era la persona más amorosa del mundo con él. Entonces tuvo una muerte digna, tuvo unos últimos años dignos y eso era lo único que se quería que tuviera algo de tranquilidad y paz”.

Rafael Jiménez ‘El Puma’ murió sin voz

El Puma había cumplido 69 años el pasado 13 de enero y hasta tres días antes de su fallecimiento vivía en el geriátrico donde su hijo lo visitaba regularmente.

Rafael también indicó que además de la depresión que le significó la perdida de su madre, al locutor quedarse sin voz también lo golpeó fuertemente “imagínate alguien que vivía de su voz perdió la suya”, mencionó al tiempo que explicó que cuando tuvo la caída en su casa en el 2023, esta fue tan fuerte que le provocó un Accidente Cerebro vascular, de tal manera que cuando fue dado de alta, salió con bastantes secuelas, como haber perdido movilidad.

Al momento de su muerte del locutor cuerpo sufría de varios males y no hablaba, sino balbuceaba. “Los riñones, los pulmones, tenía Epoc, fueron muchas cosas”, indicó su hijo, que estuvo con él en sus últimas horas, y que explicó que su padre no fue fumador activo, pero si pasivo porque abuela fumaba a diario varias cajetillas de cigarrillos.

Al final, Rafael enfatizó que pese al abandono que sufrieron de pequeños, por parte del famoso locutor, le dijeron que se podía ir tranquilo y no había resentimientos ni reproches. “Le dijimos que podía estar tranquilo, que nosotros no teníamos ningún rencor ni hacia él, ni a su mamá, ni hacia las otras mujeres con las que dejó otros hijos. Nosotros no tenemos ningún récord con él, nosotros lo único que hicimos fue tratar de dar paz, dignidad, tranquilidad, a pesar de una cantidad de problemas que tenía encima y ya, eso fue lo único que intentamos ahí con el hombre y pues siento que se logró, que era lo único”.

El Puma será despedido este domingo 2 de febrero en una ceremonia privada. Su cuerpo será cremado en Bogotá.

