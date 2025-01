Murió Leidy La Hermosura’, influencer con enfermedad terminal. “En paz descanses”

Leidy ‘La hermosura’ era una divertida influencer de Apartadó, Antioquia, que inicialmente se hizo muy popular por un video que publicó hace algunos años, en el que saludaba a aquellos que creían que no iba a prosperar. El material resultó aún más divertido cuando intentaba detener el video, porque su celular se estaba llenando y ya no tenía memoria, esto se viralizó.

Actualmente y debido al buen humor y alegría que demostraba pese a sus quebrantos de salud, se había convertido en ejemplo de resiliencia y fortaleza, en medio de una lucha.

En la edición de los Juegos Departamentales de Antioquia 2023, Leidy adquirió mayor popularidad por el material que publicó alrededor de deportistas y entrenadores.

Hace unos días sus seguidores se preocuparon porque había sido hospitalizada. Los followers enviaron mensajes y pedían oración por su recuperación.

Sin embargo la situación se tornó más dramática cuando su hermana compartió una imagen de la influencer en una camilla, que daba cuenta del difícil panorama.

“Miren las condiciones en la que me tienen a mi hermana, aquí en la Panamericana, esto no es justo”, decía llorando la hermana de ‘Leidy La Hermosura’ en una de sus más recientes historias.

¿Cuál era la enfermedad de Leidy La hermosura?

Fue el 5 de octubre del año pasado cuando Lady fue absolutamente franca con su comunidad digital y dijo que sufría de cáncer y pidió ayuda.

“Me da pena hacer este video y aparecer aquí llorando, pero de pronto es el único medio que tengo para que a mi problema se le dé solución y gracias Dios tengo estas redes sociales para dar a conocer mi caso. Yo soy paciente oncológica desde los 13 años, me diagnosticaron cáncer. Duré un proceso de aproximadamente dos años, donde me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada ni de vida, pero gracias Dios y personas maravillosas que encontré en mi camino, pude salir adelante y estoy aquí, viva”, reveló la joven.

“Solo quiero aliviarme porque yo no me quiero morir todavía, yo no me quiero morir, pero estoy muy cansada. Llevaba mucho tiempo sin poder dormir, ayer pude medio dormir, me siento muy cansado físicamente, me da mucha pena, pero qué más puedo hacer, muchas gracias a todas las personas que han orado por mí”, dijo en aquella oportunidad ‘Leidy La Hermosura’, quien duró diez años librando una dura batalla.

Con esta imagen su hermana Keidy Hinestroza reveló el fallecimiento de Leidy la hermosura Fotografía por: Instagram

Hoy lamentablemente su hermana Keidy Hinestroza, dio a conocer que la influencer falleció debido a su padecimiento. Lo hizo a través de una sentida historia donde se ven las manos de las dos: “En paz descanses mi guerrera de Dios”, escribió.

