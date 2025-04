Influencer murió luego de dar a luz. Hailey Okula mostró su embarazo en redes

Ser madre se había convertido en el sueño dorado de la enfermera de urgencias de Los Ángeles, Hailey Marie Okula. Por eso luego de intentar quedar embarazada sin éxito se sometió a un tratamiento de fertilización.

Así Okula, conocida en redes como ‘enfermera Hailey’, comenzó a dar a conocer todo el proceso de su embarazo en sus cuentas virtuales. Esta noticia la dio a conocer en septiembre pasado a sus seguidores, confesando que habían sido dos años de infertilidad y buscando familia junto a su esposo el bombero de la ciudad Matthew Okula.

Sin embargo, al llegar el parto el final fue trágico e inesperado. Su esposo Matthew compartió que Hailey sufrió complicaciones cuatro días después de dar a luz a ese anhelado primer bebé.

“Con gran pesar, comparto la devastadora noticia del inesperado fallecimiento de mi hermosa esposa, Hailey Marie Okula, debido a complicaciones en el parto”, comenzó escribiendo en su cuenta el ahora viudo.

“Me sentía indigno de ese amor”, esposo la enfermera Hailey

“No hay palabras para expresar la profunda pérdida que siento. Hailey era más de lo que jamás podría haber soñado en una esposa y compañera”, continuó diciendo Matthew al medio millón de seguidores de su esposa.

“Era hermosa, inteligente, trabajadora, apasionada y, sobre todo, increíblemente leal. Durante casi 13 años, estuvo a mi lado en los momentos más difíciles, amándome infinitamente, incluso cuando me sentía indigno de ese amor. Ella era mi todo”, publicó al tiempo que subió un reel donde se ven las fotos de la ecografía de embarazo y más momentos de felicidad de la pareja.

Hailey además de influencer había lanzado el programa RN New Grads en 2019 para apoyar a sus colegas recién graduadas y ofrecía ayudas educativas, charlas e incluso tips para atender urgencias, a través de su sitio web.

Volviendo al mensaje que Matthew, quien es bombero en Los Ángeles, publicó, continuó escribiendo: “La fuerza de Hailey era incomparable. No hay palabras para describir cuánto deseábamos ser padres. Después de años de lucha contra la infertilidad y un largo y desafiante proceso de FIV, estábamos encantados de estar esperando a Crew”, refiriéndose al pequeño que nació.

Hailey Okula sufrió una embolia

“Hailey afrontó cada obstáculo con tanto coraje y amor; a pesar de que su cuerpo sufrió tanto, nunca flaqueó. Nunca olvidaré el momento en que me derrumbé, disculpándome por el impacto que el proceso le causaría. Me abrazó la cara, me miró a los ojos y dijo: ‘Somos un equipo y juntos superaremos esto’. Esa era Hailey. Una luchadora. Una compañera. Una mujer que haría cualquier cosa por sus seres queridos”.

La publicación de Matthew continuó en idénticos términos: “Aunque su tiempo con nosotros se vio trágicamente truncado, el amor de Hailey por Crew era infinito, ya mucho antes de que él llegara a este mundo. Habría sido una madre increíble. Su espíritu, valentía y amor vivirán en nuestro hijo y en todas las personas cuyas vidas tocó”.

Según lo publicado, Hailey, que había dado a luz el 29 de marzo, sufrió una embolia amniótica, el 2 de abril, que derivó en un parto cardíaco que le produjo la muerte, La noticia fue registrada por las principales cadenas de noticias en Estados Unidos.

Aquí más noticias que son tendencia

.