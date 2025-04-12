Inicia audiencia de libertad para los Hermanos Menéndez tras 36 años de cárcel

Una vez más los crímenes de José y Mary Louise “Kitty” Menéndez, se reviven no solo en titulares, sino en salas de audiencia de la justicia norteamericana. Este jueves 21 y viernes 22 de agosto, finalmente se celebrarán las juntas para evaluar la posible libertad condicional de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, los parricidas más famosos de Estados Unidos, que inspiraron la serie ‘Monstruos’ de Netflix.

Las audiencias se celebran justamente la semana en que los crímenes cumplen 36 años de ocurridos.

36 años de los crímenes de José y Kitty Menéndez

El 20 de agosto de 1989, el matrimonio conformado por José, empresario del mundo del disco, y la exreina de belleza “Kitty” Menéndez, se sentó en el salón de su mansión de Beverly Hills a ver por la televisión la película ‘La espía que me amó’, de James Bond. Estaban comiendo un postre de arándanos cuando fueron baleados con escopeta. José recibió cuatro disparos, uno de ellos, desde cerca, en la parte de atrás de su cabeza. Kitty, nueve, en la cara y la cabeza. Aunque en la llamada al 911, horas después, sus hijos Lyle y Erik, de 21 y 18 años respectivamente, indicaron que los hallaron sin vida tras regresar a casa del cine, incluso mencionaron que la mafia los pudo haber matado, luego se supo que los jóvenes habrían acabado con la existencia de sus padres.

En un primer juicio, los hermanos alegaron haber sido violados sexualmente por su padre, pero no hubo consenso en el jurado y este fue nulo. En el segundo juicio, no se permitió que hubiera alegatos por el tema de los abusos y prevaleció el argumento de que los Menéndez asesinaron a sus progenitores por codicia. 14 millones de dólares eran la herencia que habría en juego. De ese dinero, prácticamente no queda nada, ya que han sido más de 30 años en abogados que han solicitado distintos recursos buscando una resentencia, la anulación de la condena o simplemente, el perdón.

Solo después de que Netflix lanzó la serie ‘Monstruos, la histroia de Lyle y Erik’ y el documental sobre el caso que cuenta con testimonios de los parricidas; el ex integrante del grupo Menudo, Roy Rosello, aseguró haber sido violado por Jose Menéndez siendo un niño, y resurgió una carta, que Erik le escribió a un primo suyo donde le contaba de los abusos, antes de los crímenes, los defensores lograron que hubiera resentencia, misma que se dio en mayo pasado.

Así serán las audiencias de libertad condicional de los Menéndez

Por esa resentencia que cambió la condena de cadena perpetua por la de 50 años de prisión, es posible que ahora haya audiencias en busca de la libertad condicional, ya que los hermanos son aptos para ella, en vista de que han pagado un buen porcentaje tras las rejas, superior al 60% de la condena nueva impuesta.

El jueves se escucharán los argumentos acerca de por qué Erik puede recuperar su libertad y no representa un peligro para la sociedad y el viernes el turno será para Lyle. Recordemos que hace pocas semanas Erik estuvo en el hospital donde fue operado de cálculos renales, una vez recuperado reingresó a prisión.

Si el comité considera que en efecto, los Menéndez se han rehabilitado y socialmente pueden estar en libertad, habrá una carta de recomendación para que salgan de prisión.

¿Cuándo saldrían de prisión los Menéndez?

Esta carta luego estará en poder del gobernador de California, Gavin Newsom, quien podrá aprobar, rechazar o modificar la recomendación. Si la respuesta es positiva, la libertad de los hermanos podrá darse en un plano de cinco meses, es decir sería para enero del 2026.

SI el gobernador se niega, los abogados podrán apelar. Hay que recordar que la Fiscalía de Los Ángeles, en cabeza de Nathan Hochman, reiteró su rechazo a la libertad “continuamos oponiéndonos a su liberación porque no han demostrado plena comprensión de sus crímenes ni han mostrado estar completamente rehabilitados, por lo tanto, siguen representando un riesgo para la sociedad”, dijo este miércoles en el aniversario número 36 años de los homicidios.

