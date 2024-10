Isabella Ladera y Beéle terminaron su noviazgo. Así lo confirmó la venezolana

En un giro inesperado, Isabella Ladera confirmó en horas recientes que su romance con el cantante Beéle llegó al final. La noticia sorprendió a los seguidores de ambos, quienes no tardaron en expresar su asombro y apoyo a través de redes sociales.

“Ya no tenemos nada”, Isabella Ladera sobre Beéle

Desde hace varios días se especula en redes sociales que la pareja habría roto por diferencias irreconciliables. Y aunque todo eran simples especulaciones, fue la venezolana quien resolvió las dudas.

Todo ocurrió en medio de una dinámica de Instagram que Isabella Ladera realizó para interactuar con sus seguidores, quienes aprovecharon la oportunidad para preguntarle por su vida sentimental.

“¿Tú quieres a Beéle o solo es por el dinero?”, fue una de las dudas que recibió la también modelo, quien respondió de forma contundente: “No bebé, yo también trabajo. Además, él y yo ya no tenemos nada”.

Tan pronto Ladera confirmó al público que regresó a la soltería, se suscitó una ola de reacciones en redes sociales. Allí, seguidores de ambos les demostraron apoyo y respaldaron su decisión de estar solos por el momento; mientras que algunos detractores se desahogaron en críticas e incluso bromearon con la ruptura.

Esta fue la publicación que confirmó la ruptura entre Beéle e Isabella Ladera. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Por qué el noviazgo de Beéle e Isabella Ladera fue tan criticado?

El colombiano y la venezolana debieron hacerle frente a la tormenta mediática que desató el anuncio de su relación, principalmente, debido a las circunstancias controvertidas que la rodearon. Según las versiones que circulan al respecto, el artista habría sido infiel a Camila Rodríguez, la madre de sus hijos, con la creadora de contenido.

“Hay veces en que ya no podemos sostener nuestros dolores, frustraciones o miedos, entonces buscamos culpables y creamos villanos donde no existen ¡Destruimos! Hermana, yo tengo en claro los errores que volvería a cometer y los que no. Yo no le haría daño a una mujer, pero hay situaciones y experiencias que uno debe aceptar y vivir para crecer”, comentó Isabella Ladera, tras ser acusada por Rodríguez de involucrarse con Beéle.

Esta situación generó una ola de críticas en contra de la pareja, ya que muchos seguidores consideraron que la relación comenzó de manera inapropiada y desleal. Además, Isabella también estaba en una relación formal con Brandon de Jesús López, lo que añadió más leña al fuego y aumentó la desaprobación pública.

La combinación de estas infidelidades y rupturas previas hizo que la pareja enfrentara un escrutinio significativo desde el inicio de su romance.