J Balvin fue detenido antes de su show en Boston. Estaba disfrazado de Spiderman

J Balvin se encuentra de gira por Estados Unidos. Su tour que comenzó en Miami, se ha convertido en uno muy exitoso, ya que además de localidades agotadas ha podido compartir escenario con otras celebridades. Por ejemplo, en Nueva York estuvo con Ed Sheeran, quien resultó cantando trozos de canción en español. Justin Quiles y Ryan castro también lo acompañaron. Se espera que en los siguientes shows haya más sorpresas de invitados.

Ahora se ha dado a conocer que en su paso por Boston, el antioqueño quiso pasar desapercibido e incluso interactuar con su público con el rostro cubierto con una máscara de Spiderman. De hecho,a así lo hizo y algunos lo miraban con curiosidad seguros de que se trataba de un ciudadano más aficionado al hombre súper héroe arácnido. También se puso un poncho y un sombrero, que dejaban al descubierto que se trataba de una persona de origen colombiano..

J Balvin sorprendió a sus seguidores al quitarse la máscara del Hombre Araña

No obstante, luego se evidencia en el video, que puede ver al final d ella nota, que personas de logística y seguridad del lugar lo instan a que se quite la máscara y es cuando decenas de personas a su alrededor descubren que se trata del reguetonero. La sorpresa es grande y algunos incluso gritan emocionados con el descubrimiento. Acto seguido, J Balvin solo se apresta a huir corriendo del lugar porque indudablemente se avecinaba un corrillo del que no saldría pronto.

Después del cómico incidente, Balvin cantó como estaba previsto en la ciudad y luego, continuó con su gira. EL 8 de abril estará en el Scotiabank Arena. Toronto; el 10 cantará en el Prudential Center, en Newark, NJ; el 13 estará en el United Center de Chicago.

El 17 cantará en el Toyota Center. Houston; el 19, en el Payne Arena. Hidalgo; el 23 en el Dickies Arena de Texas y el 24 en el Moody Center de Austin; el 26 dará show en El Paso. La gira Back To The Rayo por Norte América irá hasta el 17 de mayo cuando cierre en Portland.

