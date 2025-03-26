José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se pronuncia tras ser expulsado de avión: “Me sentí humillado”

El cantante venezolano de 82 años José Luis Rodríguez, famoso como El Puma, protagonizó un incidente a bordo de un avión, luego de tener una diferencia con algunos de los miembros de la tripulación que derivaron en su expulsión de la aeronave. Fue el mismo piloto quien lo instó a abandonar el vuelo que lo llevaría de regreso a Estados Unidos, luego de un concierto en Ecuador.

Hace unas horas, a través de su cuenta de Instagram el intérprete de ‘Dueño de nada’ y ‘Voy a perder la cabeza por tu amor’ se pronunció. Primero agradeció a la prensa y los amigos que se preocuparon por él, a raíz del incidente.

“Me ha sucedido algo que jamás pensé que me sucedería en mi vida. Yo terminé de cantar en Quito, un show hermoso (…), después de ese show que fue espectacular uno no duerme, pasa casi todas las noches sin dormir porque había que ir a las 5 de la mañana al aeropuerto”, dijo el artista que detalló por qué se dio la confrontación.

El Puma cuenta que todo detonó por su maleta de medicamentos

“Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas y sé que hay muchas personas trasplantadas que viajan que llevan medicinas (…), la gente cree que es otra cosa, pero son medicinas y sé que en el primer asiento no puedes llevar nada en la mano. Meto ese bolso debajo del asiento, pero llega el jefe de cabina, que se llama Ángel Coronado, y me dice que no puede estar abajo y le digo que tengo medicinas ahí, me puede pasar cualquier cosa (…), accedo, le doy el bolso para que lo ponga arriba y ya estaba todo resuelto (…), está pasando otra asistente y me escucha decir que es un acto muy tonto, la palabra fue ‘pende..’, una cosa muy simple, y va y le dice que le estoy hablando peste de él”, dijo y luego contó que luego ellos hablaron con el capitán.

“Y él me dice que va a hablar con el capitán para ver si me botan del avión. Va a hablar con el capitán (…), le cuenta la cosa, voy a hablar con el capitán y me dice: ‘No me diga nada a mí, ellos son los que resuelven’. Voy y les pido disculpas, tres veces les pedí disculpas, me humillé (…), yo le digo a la gente del avión que me están sacando del avión y no sé por qué”, dijo indicando que luego llegó el episodio de la expulsión como tal.

“El capitán dio un grito tan fuerte que en el oído derecho siento un silbido. Me echaron como un delincuente (…), me sentí humillado (…), fuimos a un hotel de nuevo a descansar y en la noche salió el avión, como a las 12 de la noche”, detalló sobre el momento que lo afectó.

