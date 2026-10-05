Juan Diego Vanegas se casa: ella es la prometida del presentador de ‘Día a Día’

Este 4 de octubre se reveló que Juan Diego Vanegas, chef y presentador de ‘Día a Día’, se casará con Daniela Mor, su pareja y madre de su hijo Juan Martín. La información fue entregada por ‘La Red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, que confirmó que la pareja dará el siguiente paso en su relación después de más de dos años juntos.

Aunque Vanegas y Mor han mantenido buena parte de su relación y de su vida familiar en privado, en septiembre de 2025 se convirtieron en padres de Juan Martín, una experiencia sobre la que el chef ha hablado en diferentes entrevistas y que, según sus propias declaraciones, modificó sus prioridades y la manera en que entiende la familia.

Juan Diego Vanegas ya había hablado de sus planes de boda

En una entrevista con Vea, de El Espectador, concedida en noviembre de 2025, el también integrante de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ habló sobre la posibilidad de casarse con Daniela Mor. En ese momento, el presentador explicó que, aunque no existiera un documento que formalizara su relación, él ya se sentía casado con ella.

La conversación ocurrió pocos meses después del nacimiento de Juan Martín, por lo que Juan Diego Vanegas también habló de los cambios que había experimentado desde que se convirtió en padre. En ese momento, la boda no era presentada como una prioridad para la pareja.

Ahora, ‘La Red’ confirmó que Vanegas y Mor sí contraerán matrimonio. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la fecha de la ceremonia ni sobre el lugar en el que se realizará.

Cabe recordar que Daniela Mor es antropóloga, entrenadora, escritora y también se dedica a la creación de contenido en redes sociales. Además de su relación con Vanegas, es madre de dos niñas y junto al chef son padres de Juan Martín.

La paternidad de Juan Diego Vanegas

En meses recientes, el famoso cocinero también habló con Vea sobre la experiencia de convertirse en padre. El chef aseguró que la llegada de Juan Martín modificó incluso sus preocupaciones personales y que ahora una de sus principales peticiones es que su familia pueda mantenerse saludable.

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“Lo que más le pido a Dios todas las noches es que nos siga manteniendo así de saludables como estamos, para poder seguir siendo una familia sana por muchos años”, dijo.

Juan Diego Vanegas también explicó que, aunque se preparó durante meses para la paternidad, hubo situaciones que no pudo anticipar, especialmente durante los primeros meses de vida de su hijo.

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“Me preparé mucho durante esos meses para ser papá, pero igual hay cosas para las que ni mi formación ni la preparación que tengo terminan siendo suficientes”, agregó.

Para el presentador, las dificultades propias de la paternidad han estado acompañadas por una recompensa que considera mayor. “La recompensa que hay detrás de todo esto es mucho más grande que la dificultad”, afirmó.

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