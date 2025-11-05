Juan Diego Vanegas, de Día a Día, habla de su rol de papá y ¿tiene planes de boda?

Cuando Juan Diego Vanegas estaba en el colegio debutó en la actuación en la serie de RCN ‘Francisco el matemático’, allí interpretó a Tomás, un estudiante del ficticio colegio Jimmy Carter que en el relato hacía las veces de joven villano.

La experiencia más que satisfacciones le dejó sufrimiento, en entrevista anterior con Vea, había revelado que sufría antes de grabar y finalmente, se retiró del proyecto que le generaba bastante estrés. Sintió que la actuación no era lo suyo. Pero estando en casa en reposo por un accidente, descubrió la que se convertiría en su pasión: la cocina. Vanegas, hoy de 35 años, se deleitaba frente a la pantalla viendo el canal elGourmet y allí los cocineros anfitriones enseñándole a los televidentes preparar platos.

Él jugaba a hacer lo mismo frente a una cámara de televisión imaginaria. Hoy Juan Diego enseña cada mañana a los televidentes de ‘Día a Día’ a cocinar platos. El sueño se cumplió y ha ido incluso más allá. Con la cocina, Vanegas no solo se convirtió en presentador de televisión, sino que se volvió empresario, hace nueve años tiene su propia cadena de restaurantes especializados en hamburguesas. También escribió un libro de recetas. La cocina que lo ha convertido en toda una celebridad más influyentes en las redes.

El huilense cuenta que no fue fácil optar por la culinaria cuando salió del colegio porque no era una carrera que fuera muy popular, pero aun así, su familia lo apoyó. Antes de ‘Día a día’ estuvo en ‘El desayuno’, de RCN y también fue anfitrión de ‘El Cuaderno’, de canal Trece, y de ‘Asquerosamente rico”, de Señal Colombia que lo hizo merecedor del premio India Catalina a Mejor Presentador de Entretenimiento en el 2018. También tuvo su propio pódcast, Voces de Victoria, donde recopiló relatos inspiradores de deportistas.

La cocina se lo ha dado todo, profesionalmente hablando. “No sería presentador si no fuera cocinero la cocina me involucró en esto, todo pasó porque soy cocinero…”.

Así es Juan Diego Vanegas como papá

Actualmente desempeña el rol que más lo llena de satisfacción y en el que se siente pleno: el de padre. Hace menos de dos meses nació Juan Martín, su primer hijo.

“Muchas personas me advirtieron, por ejemplo, que no iba a dormir, me dijeron que iban a ser unas noches muy difíciles, pero también dentro de esas advertencias hubo gente que me dijo que no hay nada que pueda ser mejor que esto en la vida, es la mejor experiencia y en eso tienen mucha razón”.

Antes Juan Diego brindaba la mayor parte de tiempo y esfuerzo a sus asuntos profesionales, pero con la paternidad ha menguado esto y procura estar en casa temprano para pasar tiempo con su bebé. No se quiere perder de nada. Por eso mismo, antes del nacimiento, tomó el curso psicoprofiláctico que lo dejó experto en dar teteros, sacar gases y cambiar pañales. “Sí he pasado algunas noches sin dormir, noches en las que el llanto pues puede llegar a ser difícil de manejar, pero me siento muy cómodo en esta faceta de papá. Me gusta ser un papá presente y que haga parte de mi ADN. Quiero que la gente cuando piense en mí, no solo piense en Juan Diego, el cocinero o empresario o presentador, sino que digan ‘ese man es un gran papá’. Eso me parece muy importante. El curso que muchos me dijeron no me iba a servir, a mí me ayudó mucho, he cambiado el 70% de los pañales de mi chiquito y la comida a las 9 de la noche se la estoy dando yo con tetero. Si tú me preguntas en este momento, cuál es la mejor sensación que he tenido es que él se duerma en mi regazo”, confesó el cocinero satisfecho de su rol de papá.

Otra faceta que disfruta es la enseñanza o docencia, por eso está por lanzar un nuevo proyecto digital llamado Juan Kids, donde piensa retomar un poco sus inicios en ‘Asquerosamente rico’ y dirigirse a público de menos edad.

Pese a que Juan Diego sorprendió al publicar algunas imágenes con su bebé, sigue firme en su decisión de ser discreto al exponer su vida en sus redes sociales. “Yo he tenido una relación muy clara con tener que mostrar mi vida personal en las redes. Para mí eso no es compatible, la vida personal no es compatible con las redes sociales y lo sigo pensando. Ese circulito y ese núcleo tan chiquito y tan valioso que es mi familia, lo quiero mantener ahí”.

¿Juan Diego Vanegas piensa en boda?

Por supuesto también le indagamos sobre si en sus planes está casarse con Daniela Mor, la madre de su pequeño y consideró que ellos ya son esposos sin necesitar un documento formal que los acredite como tal.

Lo que si ha vuelto a pensar recientemente es en la posibilidad de actuar, no ha recibido ninguna propuesta, pero cuenta que últimamente algunos le han preguntado si lo volvería a hacer. Antes su respuesta era un rotundo ‘no’. Ahora más bien deja la puerta abierta, pues no sabe si en este momento pueda hacerlo con más soltura y tranquilidad que cuando era adolescente y a lo mejor “lo termine disfrutado”.

Otra faceta que está experimentado es el la de embajador de marca de Bossi, que aceptó gustoso porque siente que su estilo va con lo que es él. Un hombre de colores neutros, que privilegia “la comodidad y el sentirse bien incluso sobre la moda”. Vanegas siempre procura ropa y artículos buenos y clásicos.

