Juan Piña sigue hospitalizado tras isquemia. Su esposa reveló ¿Cuál es su estado?

El quebranto de salud del llamado “Niño de San Marcos” ocurrió el pasado viernes 7 de agosto en la noche. Fue el mismo cantante quien advirtió que no tenía la misma fuerza para estar en pie y de inmediato, fue conducido a urgencias.

“Fue un evento que, gracias a Dios, no le comprometió lo que es la mente, ni el habla, ni la cara”, relató su pareja Elisa Gamba al diario El Heraldo.

En esa misma charla, aclaró que el músico, nacido en San Marcos, Sucre, siempre ha estado consciente y que a pesar de que inicialmente estuvo muy nervioso con la situación, se tranquilizó luego de hablar con el médico tratante.

“Él está súper coherente. En ningún momento perdió conocimiento ni el habla se le dañó”, puntualizó la esposa desmintiendo rumores sobre un supuesto grave estado del artista.

Juan Piña sigue en cuidados intensivos

Elisa también se refirió a su voz. “Su mente está perfecta y su voz está perfecta gracias a Dios”, señaló.

Desmintió además que esté en cuidados intensivos porque se esté agravando, y explicó que es parte del protocolo de seguimiento.

“Es un evento que merece ya todo el cuidado y el seguimiento posible para que no se vuelva a repetir”, añadió.

El músico de 75 años sigue siendo sometido a diferentes análisis así como al ajuste de medicamentos y terapias para su recuperación. Adicionalmente, le habrían practicado un cateterismo.

Por su parte, según varios medios digitales publicaron su road manager Viví Vergara Otero habría emitido un comunicado:

“La Organización Musical del maestro Juan Piña quiere informar a sus fieles seguidores que su estado de salud no es reservado. El maestro Juan Piña está consciente, está tranquilo, sin afectaciones de ninguna clase, sometido a una serie de estudios para su tranquilidad, razón por la cual desmentimos que su estado de salud es delicado. ni reservado. Agradecemos sus oraciones y muestras de cariño. Pronto estaremos retomando las puestas en escena como siempre llevando la alegría de su música”.

Piña, quien se presentó recientemente en la pasada Feria de las Flores de Medellín, según indican sus publicaciones en Instagram, permanece hospitalizado en Barranquilla.

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