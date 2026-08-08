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¿Quién es Marggy Selene Valdiris, la niña protagonista de María Caprichosa?

El talento de la joven actriz que personifica a María Roa Borja, en su adolescencia, en la reciente estrenada bioserie sobre su vida en Caracol ha despertado el interés de los cibernautas por saber de quién se trata.

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Por Luz Alexi Castillo
08 de agosto de 2026
¿Quién es Marggy Selene Valdiris, la niña protagonista de María Caprichosa?
Fotografía por: Instagram

A los 8 años Marggy Selene Valdiris López, la cartagenera que esta semana se vio en pantalla como María Roa en su etapa adolescente ya llamaba la atención de su entorno.

Desde muy niña ha bailado, actuado y ha mostrado una personalidad arrolladora y espontánea. Su rostro no es del todo desconocido, ya que ha participado en varios comerciales y cortometrajes.

En una entrevista para el periódico El universal, concedida antes de entrar en la actuación, su madre Fanny comentó que su hija desde muy pequeña comenzó a mostrar su talento para bailar.

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Talento artístico heredado: una madre bailarina y un padre músico

El talento le viene de su madre, que también baila, y de su padre, que es músico . Los dos la han acompañado en su empeño por lo artístico. Desde los 3 años sus padres la inscribieron en una academia de danza, pues el baile siempre ha estado presente en su vida.

Por su destreza en esta disciplina junto a su personalidad y desparpajo le han permitido ganar varios castings para estar en videos de reconocidos como Mr. Black, Kevin Flórez y Lil Silvio y El Vega,

A los 13 años Marggys presentó el casting para la novela ‘María la caprichosa’. Lo hizo de manera remota desde su natal Cartagena y luego de pasar dos filtros, después otro par y más tarde, viajó a Bogotá donde hizo una nueva prueba que finalmente le dio el papel.

Marggys grabó cuando tenía 14 años, mientras adelantaba sus estudios de octavo grado. Como siempre se ha caracterizado por ser una alumna ejemplar, no tuvo problemas con los permisos para ausentarse de clases. Ahora tiene 16 años, estudia décimo grado y quiere seguir actuando. Y por ello, apenas se gradúe planea entrar en Bellas Artes y estudiar Actuación, de manera profesional.

De momento, vive en La Heroica junto a sus padres y su hermana.

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