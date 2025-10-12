Katy Perry y Justin Trudeau captados besándose. Las fotos que confirman romance

La cantante Katy Perry y su prometido, el actor Orlando Bloom dieron a conocer que su relación de casi diez años había llegado a su fin en julio pasado. La pareja estaba comprometida en matrimonio desde el 14 de febrero del 2019 y concibió a su hija Deisy, quien nació en agosto del 2020.

Por su parte, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, está separado de su ahora exesposa la periodista Sophie Grégoire, desde el 2023. Con ella estuvo por 18 años y tuvieron tres hijos.

Rumores de nuevo romance de Katy Perry datan del verano

El pasado verano comenzaron a circular rumores acerca de que estaría comenzando un idilio amoroso entre la cantante y el político. Fueron vistos cenando en un restaurante de Montreal.

Según TMZ la pareja se abstuvo de mostrarse cariñosa, consciente de que era un lugar público. Ella estaba allí como parte de su gira The Lifetimes Tour. Los rumores fueron creciendo cuando los fotógrafos captaron a Trudeau en el concierto de la artista del 30 de julio. Fue acompañado de su hija.

Posteriormente, Perry se vio en compañía de su hija y su ex Orlando Bloom de vacaciones por Europa. La pareja se mantuvo cordial, pero no cariñosa. Los rumores de que algo había con Justin continuaban.

El beso de Katy Perry y Justin Trudeau en yate

Ahora, un beso parece haber confirmado que Perry y Trudeau estarían de novios.

Ha sido el medio Daily Mail el que ha confirmado que la cantante y el ex primer ministro sostiene un romance.

En las fotografías logradas por esta publicación Katy y Justin se ven abrazados en un momento y en otro, besándose a bordo de un lujoso yate en la costa de Santa Bárbara, California.

Las instantáneas empezaron a navegar rápidamente por las redes sociales, sin embargo, ninguno de los implicados o sus representantes ha dado declaraciones el respecto.

Perry cumplirá 41 años el 25 de octubre, mientras que Justin llegara a sus 54 en Navidad. La artista y el ex gobernante residen en países distintos. Ella en Estados Unidos y él en Canadá, por lo cual sería claro que en esta oportunidad él fue a visitarla en la costa oeste estadounidense.

