Kbeto Zuleta, quien resultó gravemente herido en el accidente de carretera que tuvo el bus que lo transportaba a él y a los integrantes de su agrupación en la madrugada del 26 de octubre, tras tocar en una fiesta privada de Sincelejo, fue atendido inicialmente en una clínica en el municipio de Bosconia, César.

En el siniestro 17 músicos resultaron heridos y tres perdieron la vida debido a las graves heridas.

Zuleta fue posteriormente fue trasladado a Barranquilla donde permaneció en la clínica Iberoamérica. Su salud mantuvo en vilo a sus seguidores, ya que además de perder la pierna izquierda en el lugar del accidente, sufrió delicadas lesiones.

"No pensé que Colombia me quería tanto", Kbeto Zuleta

Este martes 24 de noviembre a dos días de cumplirse el mes del accidente Kbeto se pronunció por primera vez desde los lamentables hechos. Lo hizo en su cuenta de Instagram a través de un emotivo audio, que puede escuchar al final de esta nota, donde no solo agradece el apoyo recibido, sino confesó sorprenderse por la manera en que sintió el cariño de los colombianos. También se dirigió a las familias de las víctimas mortales del accidente.

"Hola Colombia, primero que todo, darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad que hay en mi vida, siento que tiene un propósito inmenso para mi. Gracias a Él estoy aquí y con ganas de seguirle adelante. Segundo quiero darle las gracias a toda mi familia en general que han sido un apoyo incondicional para este nuevo proceso que se me presenta en la vida”.

Luego agradeció a todos los colombianos y a quienes están fuera del país “por ese apoyo impresionante que me han brindado. No tengo palabras cómo agradecerles tanto cariño tanto amor. No pensé que Colombia me quería tanto”.

El hijo de Poncho Zuleta luego habló de sus compañeros fallecidos..





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"A mis compañeros que Dios les hizo su llamado, quiero mandar un abrazo inmenso a todas sus familias que están pasando por este momento tan horrible, de verdad que a todas las familias de las personas que no están con nosotros. Aquí tienen a Kbeto con todo el amor y el respeto. Al reto de muchachos de mi agrupación saben que los quiero, los adoro, siempre los tengo presente en mi mente. Ustedes Dios tiene cosas grandes para nosotros”.

Agradeció a sus amigos y allegados que lo han rodeado en estas semanas. “Aquí vamos vamos a seguir adelante, con más fuerza, es un proceso lento, con la ayuda de ustedes. Lo único que quiero seguir pidiendo es que sigan orando por mí”.

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Mencionó que seguiría haciendo más música. “Pronto me verán mas fuertes, Dios me los siga bendiciendo”.

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