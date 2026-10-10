La actriz Margarita Rosa de Francisco confirmó que se sometió a delicada cirugía

En la tarde de este viernes 9 de octubre, Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una noticia sobre su salud que había esperado durante meses. La actriz pasó por el quirófano para someterse a una delicada cirugía, la cual había anunciado semanas atrás y que representa un nuevo paso en el tratamiento de una condición física que ella misma había hecho pública.

La protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ publicó una fotografía desde el hospital y acompañó la imagen con un mensaje que despertó reacciones entre sus seguidores. Con sus palabras, confirmó que finalmente pudo realizarse la intervención que tenía pendiente y dejó ver su emoción por comenzar una nueva etapa, después de un proceso médico del que había hablado abiertamente en sus redes sociales.

¿De qué operaron a Margarita Rosa de Francisco?

A través de su cuenta de Instagram, la caleña de 61 años confirmó que se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera. La también filósofa publicó una fotografía desde una camilla del hospital, en la que aparece canalizada, y acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su emoción por el procedimiento: "Por fin, cadera nueva. Ahora, a recuperación. Gracias, doctor Rafael Pérez".

La publicación, compartida este viernes 9 de octubre, recibió numerosos mensajes de cariño y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes le manifestaron su apoyo en esta nueva etapa y le desearon una pronta recuperación.

Hasta el momento, Margarita Rosa de Francisco no ha precisado cuándo ni dónde se llevó a cabo la intervención. Tampoco ha dado a conocer más detalles sobre cómo ha evolucionado tras la intervención.

La intervención corresponde al reemplazo de la cadera derecha, una cirugía que los médicos le habían recomendado luego de evaluar el estado de sus articulaciones. El procedimiento consiste en sustituir las partes dañadas de la articulación por componentes artificiales. La recuperación depende de cada paciente, por lo que no es posible establecer un plazo para el caso de la actriz sin información médica específica.

De hecho, Margarita Rosa de Francisco había hablado antes de este procedimiento. En marzo de 2025, contó a través de sus redes sociales que los especialistas le habían informado que debía reemplazar la cadera derecha y también las dos rodillas. En aquella publicación, relacionó el diagnóstico con los años de ejercicio físico exigente que había mantenido durante su vida.

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"Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas (este diagnóstico me lo dieron hace poco; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron)", escribió entonces.

En septiembre de este año, Margarita Rosa volvió a referirse al tema en redes sociales. Al agradecer a su instructora de pilates, señaló que pronto tendría el reemplazo de cadera y que continuaría practicando esta disciplina.

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