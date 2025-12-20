La confesión que Rob Reiner hizo sobre su hijo Nick poco antes de la tragedia: “Tengo miedo”

La tragedia que rodea la muerte del reconocido cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, sigue revelando nuevos y perturbadores detalles. En esta ocasión, ha salido a la luz una confesión que el director habría hecho días antes del crimen y que hoy adquiere un peso devastador en medio de la investigación: el miedo hacia su propio hijo, Nick Reiner.

Según información revelada por Page Six, Rob Reiner expresó su profunda preocupación durante una reunión privada celebrada el pasado 13 de diciembre de 2025, en el marco de la tradicional fiesta navideña organizada por Conan O’Brien en Los Ángeles.

¿Qué dijo Rob Reiner sobre su hijo Nick poco antes de ser asesinado?

Aunque el encuentro tenía un carácter social y amistoso, algunos asistentes notaron una tensión inusual en el cineasta, quien habría hablado con algunas personas cercanas sobre la situación que atravesaba con su hijo de 32 años.

Durante el memorial realizado dos días después del asesinato de Michele y Rob Reiner (15 de diciembre), un amigo de la familia recordó aquella conversación y reveló la frase que hoy estremece a Hollywood: “Estoy aterrorizado [de Nick]. No puedo creer que vaya a decir esto, pero tengo miedo de mi propio hijo. Creo que mi propio hijo puede hacerme daño”.

Esta confesión, según testigos, dejó en shock a quienes la escucharon y expuso un conflicto familiar que se había intensificado en las semanas previas por razones que siguen siendo tema de investigación.

De acuerdo con los reportes, Nick Reiner no figuraba originalmente entre los invitados a la fiesta navideña de Conan O’Brien, pero asistió junto a sus padres porque ellos no querían dejarlo solo en casa.

Varios asistentes relataron que el comportamiento de Nick durante el encuentro fue “inquietante”. Un informante citado por People aseguró que el joven “estaba asustando a todos, actuando de forma extraña y preguntando a la gente si eran famosos”. Otro testimonio, recogido por US Weekly, describió su actitud como “perturbadora” y “fuera de lugar”.

Menos de 24 horas después, el 14 de diciembre, Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, con múltiples heridas causadas por arma blanca. La policía de Los Ángeles detuvo al hijo de la pareja esa misma noche, y actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, acusado directamente de la muerte de sus padres.

Nick Reiner compareció por primera vez ante un juez el 17 de diciembre y, según fuentes judiciales, su audiencia formal de imputación está programada para el 7 de enero de 2026. En ese proceso se espera que se aborden posibles líneas de defensa, incluidas evaluaciones sobre su estado de salud mental.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí