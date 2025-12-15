Rob Reiner discutió con su hijo Nick Reiner antes de la tragedia. Esto se sabe

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y su esposa Michelle, fue arrestado por cargos de asesinato de sus padres, informó este lunes la Policía de Los Ángeles, que se mantiene hermética sobre el posible motivo, mientras allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña, según Los Angeles Times.

El jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó que Reiner, de 32 años, se encuentra detenido por el asesinato del director y su esposa, una reconocida fotógrafa.

McDonnell habló sobre el caso en una conferencia de prensa no relacionada con los asesinatos ocurridos la tarde del domingo en su casa en Brentwood, un acaudalado barrio de Los Ángeles. Sin embargo, no quiso dar detalles sobre los posibles motivos que habrían llevado al sospechoso a asesinar a sus padres.

Rob Reiner y su hijo discutieron antes de la tragedia

Amigos de la familia declararon al periódico Los Angeles Times que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O’Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

Además, una fuente con conocimiento de la investigación confirmó al rotativo angelino que no había indicios de que se hubiera forzado la entrada a la vivienda. Esto refuerza la teoría de que el victimario es bastante cercano, incluso miembro de la familia.

Por otra parte, fuentes relacionadas con el incidente dijeron a CBS News que la pareja presentaba múltiples puñaladas y que Romy, hija menor de los Reiner, fue quien encontró los cuerpos y dio aviso a las autoridades.

Los registros de la cárcel proporcionan pocos detalles, pero indican que Nick Reiner fue detenido en la noche del domingo y fichado en la madrugada del lunes.

La ficha no especifica el motivo del arresto, pero le ha sido impuesto una fianza de 4 millones de dólares, en espera a que sea acusado formalmente por la Fiscalía de Los Ángeles.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su activismo en la lucha por la justicia social y económica”, expresó a través de un comunicado Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles.

