Lady Tabares genera preocupación por inesperado mensaje en redes: “Estoy agotada”

La actriz Lady Tabares, recordada por su papel en La vendedora de rosas, generó alarma entre sus seguidores al confesar en una transmisión en vivo que atraviesa un momento de gran fragilidad emocional.

Las imágenes, difundidas a través de su cuenta de TikTok, mostraron a la artista visiblemente afectada y en medio de lágrimas, lo que provocó una ola de preocupación entre los usuarios de la red social. Decenas de personas enviaron mensajes de apoyo y ánimo, mientras que la plataforma activó una alerta automática por posible contenido sensible.

¿Qué dijo Lady Tabares?

“Llevo varios días ‘maluquita’. Hoy me desperté muy mal, como agotada de todo lo que he venido pasando. Qué embarrada, la verdad. Yo quisiera como morirme, si no fuera porque de tantas veces que lo intenté... me cansé”, expresó la actriz durante la transmisión, con la voz entrecortada. Más adelante, añadió: “Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y encendieron las alarmas entre sus seguidores, quienes le pidieron buscar acompañamiento profesional. Algunos usuarios destacaron su valentía al hablar abiertamente de su estado emocional, mientras otros recordaron la dureza de la vida que ha enfrentado desde muy joven.

Lady Tabares, una vida marcada por la dureza y la supervivencia

Lady Tabares, nacida en Medellín el 31 de mayo de 1982, ha tenido una vida llena de contrastes. Su historia se hizo conocida en 1998, cuando el director Víctor Gaviria la eligió como protagonista de La vendedora de rosas, película que retrató la realidad de los niños de la calle. Su actuación la llevó a festivales internacionales y la convirtió en un referente del cine colombiano por su autenticidad y potencia interpretativa.

Sin embargo, la fama no la alejó de las dificultades. Pocos años después de su debut cinematográfico, fue condenada por un homicidio en un caso que marcó su vida y la llevó a prisión. En 2014 obtuvo la libertad condicional, y desde entonces ha intentado reconstruir su vida lejos de la exposición mediática, apoyada en su familia y en proyectos artísticos y sociales.

En los últimos años, Lady ha usado sus redes sociales para compartir mensajes de fe, gratitud y superación, aunque también ha manifestado las dificultades emocionales que enfrenta en su proceso de adaptación. El reciente video ha despertado nuevamente la preocupación por su bienestar y ha puesto sobre la mesa la importancia del acompañamiento psicológico y del cuidado de la salud mental, especialmente entre figuras que, como ella, han vivido historias de profunda vulnerabilidad.