Locutor estalla en llanto al pedirle perdón a Karen Sevillano por chiste racista

La ganadora de ‘La casa de los famosos 2024’, Karen Sevillano terminó su labor como anfitriona del espacio ‘El After’ de RCN, y quedó libre para dedicar sus esfuerzos a la difusión de los beneficios de los productos de belleza de su marca propia.

Fue así como llegó a hablar de las características de los mismos a la emisora Mix.

Sin embargo, la labor de promoción se vio empañada por un comentario que fue calificado como racista. Eso ocurrió cuando ella se refirió a que lanzaría al mercado un bloqueador solar, para la protección de personas con pieles oscuras. Uno de los locutores del programa comparó el producto de Karen con ‘betún’.

Sevillano se incomodó, pero manejó la situación con algo de humor y mencionó:“Estoy que me paro y me voy”, y después dijo: “Qué falta de profesionalismo esto aquí”.

¿Qué dijeron Karen Sevillano y su novio de expresión racista?

Horas después, se pronunció sobre lo ocurrido. “Miren, yo no les voy a decir que no me sentí incómoda con el comentario, cuando yo llegué a mi casa yo pensé ‘yo hubiese respondido eso, hubiese respondido lo otro’. Pero, también me parece terrible que las personas negras tengamos que estar preparadas para responder ante el racismo, como si fuese un manual de supervivencia que nos impone la sociedad”, dijo.

En el ciberespacio los ciudadanos digitales señalaron como desafortunado el hecho y según lo que indicaron los locutores de la emisoras recibieron bastante hate.

EL novio de Karen, Neider García, también se pronunció: “Yo agradezco que no se haya levantado de esa silla porque de haberlo hecho estarían con el discurso de: ‘Los negros de todo se ofenden. Todo es racismo’. El ‘chiste’ pasaría a segundo plano y ella sería la resentida”, mencionó en su cuenta de X, antes Twitter.

“Cometimos un error”, directora de emisora Mix

Por su parte, la emisora se pronunció y emitió sus disculpas públicas a la vallecaucana.

“Cometimos un error. No estoy de acuerdo con ningún tipo de humor que sea ofensivo. Esto para nada es chistoso, ni representa los lineamientos de la emisora, ni representa los míos”, detalló la directora de emisora Laura Buendía.

Luego le dio la palabra a Wildeman Flórez, conocido como Ensalada, quien también se excusó. “Cometimos un error. No estoy de acuerdo con ningún tipo de humor que sea ofensivo. Esto para nada es chistoso, ni representa los lineamientos de la emisora, ni representa los míos”,

El locutor afrodescendiente Jey P, opinó asumiendo la responsabilidad de los desafortunados comentarios. “Nunca fue mi intención tener que prácticamente bloquear todas mis redes para no recibir mensajes negativos”.

En un momento, del inicio de su intervención, JP se vio visiblemente afectado por lo ocurrido y no pudo evitar el llanto. Acto seguido sus compañeros lo alentaron a tranquiizarse, ya que todos cometían errores.

Jey P, “locutor” de Mix Bogotá, rompe en llanto y pide perdón por lo ocurrido en la entrevista con Karen Sevillano.

Toda la emisora pidió disculpas, y manifiestan que esos comentarios “no los representan”. pic.twitter.com/Aeh2StRjz8 — Realitys Col🇨🇴 (@realityscol) June 13, 2025

“ Yo le escribí a Karen ayer, le dejé un mensaje. Ella sabe que de mi parte nunca va a haber un ataque hacia ella, ni tampoco un ataque hacia nuestro color de piel”, puntualizó, al tiempo que explicó que él y la ganadora de La casa de los famosos de la primera temporada son cercano.

