Exparticipante de La casa de los famosos se hizo cirugía estética: “me siento bien”

La casa de los famosos es uno de los realities más comentados por los televidentes e internautas. La actual temporada ha dejado un sinnúmero de reacciones dentro y fuera de la casa, sobre todo por las diferencias entre algunos de los participantes. La polémica más reciente fue la fuerte discusión de Yina Calderón con La Jesuu, quien reingresó a la competencia gracias a La Toxi Costeña, quien ganó el poder de “resucitar” a uno de sus compañeros que ya había salido de la competencia.

Isabella Sierra fue una de las participantes de la primera temporada del reality de convivencia de RCN. La actriz, recordada por su participación en Narcos, La gloria de Lucho, La reina del sur 2, entre otras, fue la famosa más joven de esa edición. Su paso por la competencia fue breve, pues se convirtió en la cuarta eliminada.

No obstante, en el corto tiempo que estuvo hizo una gran amistad con los integrantes del equipo Papilla, donde estaba Nataly Umaña, Karen Sevillano, La Segura, Miguel Melfi, Sebastián Gutiérrez, entre otros.

Recientemente, la actriz de 19 años mostró en sus redes sociales que se sometió a una cirugía estética, un año después de su paso por La casa de los famosos. “Estoy un poquito nerviosa, pero muy confiada. Me he sentido muy ‘apapachada’ y muy acogida, pero igual eso no me quita los nervios”, dijo mientras la preparaban para entrar al quirófano.

La también cantante se realizó una liposucción de papada, muslos y brazos. Horas después del procedimiento, Sierra se mostró emocionada: “bueno, muchachos, lo logramos, salimos súper bien, me siento súper bien, muy tranquila, contenta, no me duele así como pensé que me iba a doler, siento como cuando uno sale del gimnasio, pero todo bien, aporreadita no estoy, puedo hacer hasta zumba. Ahora vamos a recuperarnos, a cuidarnos, mañana comenzamos el postoperatorios, los drenajes, y obviamente seguir mostrándoles porque a ustedes les gusta el chisme y a mí me gusta dárselos”, agregó.

Sus amigos y seguidores le dejaron comentarios en su cuenta de Instagram: “estabas demorada, ahora a cuidarte mi linda”, “eres fuerte”, “qué bueno que tomaste la esa decisión, igual estabas bella, pero ahora más bella”, “quedarás lindísima, ansiosa ya para ver cómo quedarás, yo sé que perfecta”, “todas las buenas vibras para ti y para esta nueva etapa”, “cómo habrá quedado de hermosa, si natural era divina operada más”.