‘Los Patojos’ publicaron parte de la carta que escribió su mamá antes de morir

En un emotivo gesto que ha conmovido a sus seguidores, los creadores de contenido conocidos como ‘Los Patojos’ compartieron parte de la carta que su madre, Yenny Ariza, les dejó antes de su trágico fallecimiento el pasado 26 de agosto.

Sobre estas palabras se tuvo conocimiento tan pronto las autoridades entregaron el primer informe, en el cual se especifica que la misiva fue hallada en el mismo lugar donde se encontró “suspendida de una viga” a la mujer de 45 años.

¿Qué decía la carta que dejó la mamá de ‘Los Patojos’?

Aunque la totalidad del texto no fue revelado, hijos de Yeni Ariza publicaron un video en el que leen el último fragmento. Esto como respuesta a las dudas que existen entre algunos de sus seguidores sobre si volverán a crear contenido para redes sociales.

“Sigan con sus sueños, luchen por salir adelante. Los quiero mucho. Atentamente, Yeni”, dice parte de la carta.

De igual modo, los hijos de Yeni Ariza dieron a conocer que, a pesar de las dudas tienen sobre el caso, han encontrado consuelo y dirección en estas palabras para continuar con el proyecto de ‘Los Patojos’ en honor a su madre.

Yeni Ariza y Gildardo Ortíz, padres de 'Los Patojos'. Fotografía por: Los Patojos

No es la primera vez que ‘Los Patojos’ hablan sobre la carta de su mamá

En una entrevista que concedió a la revista Semana Alexander Ortiz Ariza, hijo de Yeni Ariza, aseguró que sus dudas alrededor del caso surgieron, precisamente, luego de leer lo que escribió lo que su madre escribió minutos antes de, al parecer, quitarse la vida.

“Nosotros tenemos claro que deudas no eran, ni por dinero, ni nada. Es un problema muy grave el cual sí nos afirma en una carta, nos dejó una pista muy grande y por ahí nos estamos guiando para la investigación, porque hay muchos interrogantes, los cuales hay que resolver. Una carta es muy privada. Yo no puedo dar a ti una información directa, pero sí le digo que hay una pista la cual nos indica que sí hay alguien detrás del caso de mi mamá y que no lo hizo personalmente, pero sí la llevaron a ese tema. Jugaron con la mente de ella”