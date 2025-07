María C. Botero alertó por estafas con su imagen: “Usan inteligencia artificial”

María Cecilia Botero, reconocida actriz y presentadora, denunció recientemente que su imagen está siendo utilizada de manera fraudulenta para promocionar productos que ella nunca ha recomendado. Según explicó en una reciente entrevista, los estafadores estarían recurriendo a inteligencia artificial para generar videos falsos que parecen reales.

¿Qué le pasó a María Cecilia Botero?

En una charla con el pódcast Con nombre propio, la presentadora de Mujeres sin filtro contó que descubrió por casualidad que estaban circulando en Facebook publicaciones donde aparecía, supuestamente, recomendando cremas para la piel. La sorpresa fue mayor cuando notó que incluso personas cercanas habían creído que realmente se trataba de ella.

“Qué miedo. Empieza a pasar eso de: ‘¿será real o no será real?’”, afirmó María Cecilia Botero al describir la confusión que pueden generar estos contenidos creados con ayuda de inteligencia artificial. Además, insistió en que nunca ha promocionado ese tipo de productos y que todo se trata de un montaje.

“En Facebook andan saliendo cosas mías, como si yo estuviera promocionando unas cremas para la cara, pero esa no soy yo, nunca lo he hecho (...) Qué descaro, o sea, están utilizándome para vender cosas que no tienen nada que ver conmigo”, señaló.

María Cecilia Botero también reveló que varias amigas de toda la vida le escribieron preguntando por la supuesta crema que anunciaba, sin notar que se trataba de un montaje. “Ahí les digo que no soy yo. Aunque soy yo, no soy yo. Ese miedo me da”, comentó la paisa de 70 años, dejando ver la preocupación que siente ante la facilidad con la que se pueden crear falsos contenidos hoy en día.

Por último, la experimentada actriz hizo un llamado a los usuarios para que no crean todo lo que ven en redes sociales y a verificar siempre la autenticidad de este tipo de mensajes. “Eso es un montaje, un fake, una mentira... Esas cosas me dan susto”, concluyó.

Otros famosos que han sido víctimas del uso indebido de su imagen

Así como María Cecilia Botero, otras conocidas figuras del entretenimiento nacional han experimentado situaciones similares. Carolina Soto, de Día a Día, y Andrés Montoya, de Noticias Caracol, son algunas de las víctimas.

Incluso, delincuentes cibernéticos han usado la imagen de informativos, como Noticias Caracol, para falsear videos y promocionar estafas digitales.