Mariana Gómez anunció el nacimiento de su primera hija: “Los rumores son ciertos…”

Mariana Gómez anunció el nacimiento de su primera hija. La La actriz y cantante, recordada por su participación en series como ‘La Influencer’, ‘La reina del flow’ y ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, confirmó la noticia a través de sus redes sociales con una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación.

La llegada de la bebé se da varios meses después de que la antioqueña sorprendiera a sus seguidores al revelar que estaba embarazada. Fue el 19 de marzo de 2026, durante una función del musical Las Bartenders en Bogotá, cuando detuvo el espectáculo para compartir con el público que estaba esperando a su primer hijo, un momento que luego replicó en Instagram y que conmovió a sus fanáticos.

Así reveló Mariana Gómez el nacimiento de su bebé

La noticia fue dada a conocer este 4 de agosto, cuando la artista publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazando a la recién nacida en un íntimo momento de contacto piel con piel. La imagen, tomada en un ambiente hogareño, estuvo acompañada por un breve mensaje que confirmó lo que hasta entonces eran solo rumores.

“Los rumores son ciertos... se estrena el corazón...”, escribió Mariana Gómez en la descripción de la publicación, una frase con la que oficializó el nacimiento de su hija sin entregar mayores detalles sobre el parto.

Hasta el momento, la paisa de 34 años no ha revelado la fecha exacta en la que nació la bebé ni tampoco ha dado a conocer su nombre. Durante el embarazo sí confirmó que esperaba una niña, pero decidió mantener en reserva otros aspectos de esta nueva etapa de su vida familiar.

En cuestión de minutos, la publicación comenzó a recibir miles de reacciones y comentarios de seguidores y colegas del mundo del entretenimiento. Entre quienes la felicitaron estuvieron el actor Carlos Torres y el dúo Siam, quienes celebraron la llegada de la pequeña con mensajes de cariño para la nueva familia. “Felicidades y bendiciones”, escribió el protagonista de ‘La reina del flow’; mientras que el grupo musical agregó: “¡Te lo dijimos! Y prepárate porque cada día el amor es más grande ¡Muero de amor! ¡Las queremos!”.

Durante todo su proceso de embarazo, Mariana Gómez compartió con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de esta etapa, desde el anuncio de que se convertiría en madre hasta la revelación de que esperaba una niña. Ahora, con esta publicación, confirmó el nacimiento de su primera hija, aunque por el momento prefirió mantener en reserva la fecha exacta del parto y el nombre de la bebé.

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