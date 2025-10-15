Megaland 2025 anunció su cartel de artistas. Arcángel encabeza el ‘line-up’

Megaland celebrará este 2025 su edición número 20 en el estadio El Campín de Bogotá y espera reunir a más de 40.000 asistentes para seguir consolidándose como uno de los festivales más populares del país, reuniendo a artistas de distintos géneros y generaciones en un solo escenario.

A lo largo de sus dos décadas de historia, el festival ha contado con la participación de figuras como Karol G, Ryan Castro, Nicky Jam, Morat, Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Carlos Vives, Bad Bunny, Feid y Fonseca, entre otros. Por esa razón, la expectativa por conocer los artistas de este año era alta entre los fanáticos. Finalmente, en la noche del 14 de octubre, se reveló el cartel con Arcángel como cabeza principal del ‘line-up’.

¿Qué artistas se presentan en el Megaland 2025?

Además de Arcángel, conocido por éxitos como Me prefieres a mí y Flow violento, el cartel reúne a una mezcla de figuras del género urbano y el pop latino. Sech, intérprete panameño de temas como Sigues con él y Otro trago, regresa al país tras acompañar el reciente show de Eladio Carrión en Bogotá. Desde Puerto Rico también llega Álvaro Díaz, uno de los nombres más destacados del nuevo movimiento urbano con canciones como Problemón, Paranormal y Reina pepiada.

El talento colombiano tendrá una fuerte presencia con Greeicy y Mike Bahía, pareja que ha consolidado su carrera con temas como Att: Amor, Amantes y Esta noche. A ellos se suman Yeison Jiménez, figura del género popular con éxitos como Aventurero y Guaro, y Kris R., representante del trap. También estarán la venezolana Corina Smith, el antioqueño Jhay P y el artista barranquillero Altafulla, quien ganó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Precios del Megaland 2025

La preventa de entradas para el Megaland 2025 comenzó este viernes 10 de octubre a través de la plataforma Ticketmaster. Los asistentes podrán asegurar su ingreso para el próximo 29 de noviembre, fecha en la que el estadio Nemesio Camacho El Campín volverá a recibir a miles de fanáticos en una nueva edición del festival.

En esta ocasión, el público podrá elegir entre diferentes localidades que se ajustan a distintos presupuestos. En etapa de preventa, los precios van desde los $32.000 en zonas como Norte Alta y Norte Baja, hasta los $112.000 en la localidad VIP. También estarán disponibles sectores intermedios como Occidental Baja ($64.000), Oriental Baja ($56.000) y Oriental Alta ($48.000), con sus respectivos cargos por servicio.