Mickey Rourke fue desalojado de la casa donde vivía tras rechazar la ayuda de sus seguidores

La situación personal de Mickey Rourke volvió a ocupar titulares en medios internacionales, luego de conocerse una nueva decisión judicial relacionada con el conflicto de alquiler que enfrenta desde comienzos de año.

En las últimas horas se confirmó que un tribunal del condado de Los Ángeles falló a favor del propietario del inmueble que ocupaba el actor norteamericano de 73 años, una resolución que puso fin al contrato de arrendamiento y derivó en su salida definitiva de la vivienda.

El desalojo a Mickey Rourke

De acuerdo con documentos judiciales citados por distintos medios estadounidenses, la decisión se produjo después de que Rourke no respondiera dentro del plazo establecido al proceso legal iniciado por el propietario del inmueble. Bajo esas condiciones, el juez emitió un fallo por defecto que permitió formalizar el desalojo.

La disputa está relacionada con pagos de alquiler atrasados que, según el expediente, superaban los 59.000 dólares. Tras la decisión judicial, el actor de ‘Iron Man 2′ y ‘Los Indestructibles’ tuvo que abandonar la propiedad y trasladarse temporalmente a otro alojamiento mientras intenta reorganizar su situación residencial.

La campaña de donaciones que Mickey Rourke rechazó

Semanas atrás, el nombre de Rourke ya había sido noticia a raíz de una campaña de recaudación de fondos creada en la plataforma GoFundMe para ayudarlo a cubrir esa misma deuda de alquiler.

La iniciativa fue impulsada por personas vinculadas a su entorno profesional y se presentó como una medida urgente para evitar que el actor perdiera la vivienda que ocupaba en Los Ángeles. En poco tiempo, la colecta logró reunir una suma cercana a los seis dígitos gracias a aportes de seguidores y simpatizantes.

Sin embargo, el propio actor reaccionó con molestia al asegurar que desconocía completamente la existencia de la campaña. A través de sus redes sociales dejó claro que no había autorizado a nadie a solicitar dinero en su nombre y pidió a quienes habían donado que gestionaran el reembolso de sus aportes, calificando la ayuda como algo “humillante”

Con el paso de los días, Mickey Rourke reiteró que no estaba de acuerdo con la exposición pública de su situación económica y aseguró que su equipo legal trabajaba para garantizar la devolución del dinero recaudado.

Esta polémica también evidenció diferencias entre el actor y su representante, Kimberly Hines, quien confirmó que se iniciaron los trámites necesarios para que GoFundMe procesara los reembolsos. Según explicó, mientras se resolvía el proceso, ella asumió algunos gastos relacionados con alojamiento temporal, mudanza y almacenamiento de pertenencias del actor.

Hines también señaló que la situación económica de Mickey Rourke atraviesa un momento delicado, marcado por la falta de ingresos estables en los últimos años.

