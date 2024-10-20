Miguel Ayala: revelan último video del hijo de Giovanny Ayala antes de su secuestro

Noticias Caracol divulgó en las últimas horas un video que muestra uno de los últimos momentos públicos de Miguel Ayala, hijo del también cantante de música popular Giovanny Ayala, antes de que fuera secuestrado en el departamento del Cauca. Las imágenes corresponden a una presentación que el joven ofreció el domingo 16 de noviembre en el corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo.

El video de Miguel Ayala antes de su secuestro

En la grabación se observa al artista sobre el escenario de una discoteca, cantando y saludando a los asistentes que se acercaban para grabarlo y pedirle fotografías. El lugar estaba lleno y el hijo de Giovanny Ayala interpretaba parte de su repertorio, incluidas canciones de su padre. Según el noticiero, ese show fue parte de la agenda musical que el joven cumplía ese fin de semana en el departamento del Cauca.

Tras esa presentación, Miguel Ayala se desplazó a Popayán y, posteriormente, emprendió el viaje hacia Cali, ciudad desde donde tenía previsto tomar un vuelo a Bogotá para continuar con otros compromisos. Sin embargo, ese trayecto se vio interrumpido el martes 18 de noviembre, cuando él y su mánager, Jairo Maturana, fueron interceptados por hombres armados mientras se movilizaban por una vía rural del municipio de Cajibío.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, los atacantes obligaron a detener el vehículo y se llevaron a los dos jóvenes. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Yesid Bello, señaló que la retención ocurrió en zona rural y que las primeras hipótesis apuntan a un grupo armado que opera en ese sector del Cauca. Las autoridades no han revelado más detalles mientras avanzan las labores de búsqueda.

El video divulgado por Noticias Caracol se convierte, por ahora, en el último rastro público de Miguel Ayala antes de los hechos del martes. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y continúan recopilando información sobre el secuestro. Su padre, el cantante Giovanny Ayala, ha seguido de cerca cada avance del caso, mientras seguidores de ambos artistas han organizado cadenas de oración para pedir que Miguel regrese sano y salvo.