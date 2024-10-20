Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala que fue secuestrado en Piendamó, Cauca

La noche del martes 18 de noviembre, Miguel Ayala —uno de los siete hijos del cantante de música popular Giovanny Ayala— fue secuestrado en un tramo de la vía Panamericana, en jurisdicción de Piendamó, Cauca. De acuerdo con las autoridades, el joven se desplazaba en una camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira cuando, a la altura de la vereda El Túnel, el vehículo fue rodeado por dos automotores y una motocicleta, obligándolo a cambiar de ruta hacia una zona rural de Cajibío.

La FM y El Tiempo coincidieron en que Ayala, de 23 años, viajaba acompañado por su mánager y ambos fueron sometidos por hombres armados que los obligaron a descender del vehículo. Las autoridades mantienen un operativo en los corredores entre Piendamó, Cajibío y sectores montañosos del centro del Cauca, mientras avanza la búsqueda y se esclarece quién está detrás del secuestro. Por ahora no se conoce su paradero ni se han confirmado responsabilidades, aunque en la región operan distintos grupos armados.

¿Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Pocos días después del altercado que protagonizaron Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez en un centro comercial de Bogotá, su hijo Miguel Ayala visitó las instalaciones de la revista Vea para hablar no solo de lo ocurrido, sino también de las decisiones que su padre tomaría frente al caso. Durante esa conversación, el joven aprovechó para compartir aspectos de su historia de vida.

Miguel recordó que nació y creció en Bogotá junto a su madre, y que su infancia transcurrió como la de cualquier niño: asistía al colegio y pasaba horas jugando fútbol. Sin embargo, fue en ese mismo periodo cuando comenzó a notar que la fama de su padre también lo alcanzaba a él. Varios de sus compañeros se le acercaban apenas descubrían de quién era hijo, un detalle que, según contó, lo acompañó desde muy pequeño.

A pesar de la pasión que sentía por el fútbol, la herencia musical de su padre terminó pesando más y fue entonces cuando la música se convirtió en su principal motivación. Miguel descubrió que tenía un timbre de voz similar al de Giovanny Ayala y que, además, contaba con su respaldo incondicional. Su papá, aseguró, siempre estuvo dispuesto a acompañarlo y a impulsarlo con amor y orgullo en este camino artístico.

Uno de los primeros escenarios en los que Miguel Ayala se dio a conocer fue el de Yo me llamo, el concurso de imitadores de Caracol Televisión al que llegó en 2023 para interpretar a su propio padre. Aunque sorprendió al jurado y superó la etapa de audición —al punto de que Amparo Grisales afirmó que cantaba mejor que el artista original—, su paso por el programa fue breve y terminó siendo eliminado pocas semanas después.

“Yo me acuerdo de que mi papá ni siquiera sabía. Él se enteró de que yo había ido a Yo me llamo hasta que salió el capítulo. Ahí mismo me llamó y me dijo que estaba muy orgulloso de mí, que yo lo hacía muy bien”, le contó Miguel Ayala a Vea.

Miguel Ayala en la revista Vea. Fotografía por: Revista Vea/Leonardo Sánchez

En aquella entrevista con Vea, el joven también habló del proyecto artístico que venía desarrollando junto a Giovanny Ayala. Contó que ambos habían trabajado recientemente en un álbum que, hasta hoy, no ha sido lanzado y que representaría su primera colaboración oficial. El disco incluye un cover de una canción de Joan Sebastian —uno de los temas favoritos de los dos— y varias composiciones inéditas que buscaban mostrar la conexión musical entre padre e hijo. La intención, explicó en ese momento, era publicarlo de manera escalonada, con estrenos semanales.

Por último, Miguel Ayala se refirió brevemente a su vida sentimental. Después de pasar por una ruptura difícil, dijo sentirse agradecido por haberse dado una nueva oportunidad en el amor. Describió a su pareja como una mujer tranquila, leal y fundamental en esa etapa personal que estaba atravesando, un apoyo que valoraba profundamente mientras buscaba consolidar su identidad artística. Sin embargo, se desconoce si dicho romance prosperó y continúan juntos.