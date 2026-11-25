La edición número 75 de Miss Universo se celebra este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. La ceremonia de elección y coronación comenzó a las 8:00 p. m., hora de Colombia, con la participación de 116 candidatas que buscan quedarse con el título que actualmente ostenta la mexicana Fátima Bosch.

Colombia está representada por María Alejandra López Pérez, de 32 años, quien llegó al certamen con una amplia trayectoria en concursos de belleza internacionales. Entre las candidatas que han llamado la atención y aparecen en los pronósticos previos figuran Clara Vegas, de Venezuela; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Garance Authié, de Francia, y la propia representante colombiana.

Las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026 regresaron al escenario para iniciar el desfile en traje de baño, una de las etapas de la competencia en la que el jurado evalúa su pasarela y desenvolvimiento antes de elegir a las candidatas que avanzarán a la siguiente ronda.

Nueva Zelanda: Georgia Waddington. Chile: Dominga López. Brasil: Armandina Cunha. India: Kaziah Liz Mejo. Países Bajos: Melissa Bottema. Islas Turcas y Caicos: Selena Grant. Perú: Luren Márquez. Cuba: Mia Dio. Serbia: Nikolina Vujcic. República Dominicana: Melissa Núñez Alevante. Curazao: Bianty Rojer-Gomperts. Estados Unidos: Justus Kelley. Israel: Danielle Yablonka. Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño (elegida por votación del público). Puerto Rico: Jennifer Barreto. Tanzania: Queen Elizabeth William Makune. México: María Vargas Guinea: Justine Kamara Colombia: María Alejandra López Pérez Ucrania: Anna Nikonova Panamá: Gabriela González Costa Rica: Mariale Acosta Uganda: Mitchelle Daka Filipinas: Bea Millan-Windorski Francia: Garance Authié Etiopía: Bruk Belete Bélgica: Olga Lombardo Venezuela: Clara Vegas Goetz República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi Nicaragua: Jasmine Blanford

Durante la transmisión de Miss Universo 2026, el público conoció las historias personales y profesionales de las 30 candidatas que clasificaron a las semifinales. A través de breves entrevistas y perfiles, cada una compartió detalles de su trayectoria, sus proyectos y las experiencias que marcaron su vida antes de llegar a competir por la corona.

Las 116 candidatas de Miss Universo 2026 hicieron su primera aparición en el escenario durante el número de apertura de la gala. Las participantes desfilaron con vestidos plateados, pedrería y detalles inspirados en la corona de los 75 años del certamen, diseños creados por la dominicana Giannina Azar.

La organización presentó a los nueve integrantes del jurado que tendrán la responsabilidad de evaluar a las 116 candidatas y elegir a la sucesora de Fátima Bosch. El panel reúne a personalidades de los concursos de belleza, la moda, el entretenimiento, los negocios y otros sectores profesionales.

Estos son los nueve integrantes del comité de selección:

Vicki Vlahos: diseñadora australiana vinculada a la industria de la moda.

diseñadora australiana vinculada a la industria de la moda. María Yáñez: empresaria venezolana relacionada con el sector de la belleza y el cuidado personal.

empresaria venezolana relacionada con el sector de la belleza y el cuidado personal. Tristan Schukraft: empresario, filántropo y activista estadounidense.

empresario, filántropo y activista estadounidense. Taty Guiribitey: empresaria, filántropa y creadora de contenido cubana radicada en Miami.

empresaria, filántropa y creadora de contenido cubana radicada en Miami. Fadil Berisha: fotógrafo de moda y celebridades, conocido por su trabajo con Miss Universe y Miss USA.

fotógrafo de moda y celebridades, conocido por su trabajo con Miss Universe y Miss USA. Águeda López: modelo y empresaria española, con trayectoria en la industria del entretenimiento y la moda.

modelo y empresaria española, con trayectoria en la industria del entretenimiento y la moda. Victoria Kjær Theilvig: representante de Dinamarca que obtuvo el título de Miss Universe 2024.

representante de Dinamarca que obtuvo el título de Miss Universe 2024. Signe Zeikate: economista de origen letón y exprimera dama de Costa Rica.

economista de origen letón y exprimera dama de Costa Rica. Joyce Giraud: actriz, modelo y productora puertorriqueña, quien representó a su país en Miss Universe 1998 y obtuvo el segundo puesto de finalista.

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