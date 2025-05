Misterioso regalo llegó a peluquería de Valeria Márquez días después de su muerte

El pasado martes 13 de mayo, el mundo del entretenimiento y las redes sociales se conmocionaron con la inesperada y trágica muerte de Valeria Márquez, reconocida tiktoker mexicana, quien fue sorprendida por un hombre que le disparó con un arma de fuego. Las autoridades mexicanas se encuentran investigando para determinar la causa del crimen.

¿Quién asesinó a Valeria Márquez?

Al momento de su muerte, Valeria se encontraba en Blossom the Beauty Lounge, su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco, con Érika, quien, al parecer, era no solamente una de sus trabajadoras, sino también su amiga. La joven fue quien apagó la transmisión en vivo segundos después del atentado contra la creadora de contenido, quien se encontraba hablando con sus seguidores y contándoles cómo iba su día, como solía hacerlo constantemente.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que la influencer de 23 años fue asesinada por un sicario. Su caso está siendo investigado por feminicidio por encargo, de acuerdo con lo que han dicho las autoridades. Según el fiscal estatal, el agresor actuó luego de preguntar el nombre de la víctima: “¿eres Valeria?”, dijo. Enseguida recibió una respuesta afirmativa de la influencer. “Él simplemente era su verdugo”, aseguró el vocero del Ministerio Público, al afirmar que no había ninguna relación entre el asesino y Márquez.

¿Qué le enviaron a Valeria Márquez a la peluquería, después de su muerte?

En las últimas horas se conoció un nuevo detalle sobre la muerte de la influencer. Aunque sus honras fúnebres ya fueron realizadas, el pasado 19 de mayo, seis días después de la tragedia, a su emprendimiento llegó un misterioso regalo. Al parecer, se trataría de un ramo de rosas rojas que, supuestamente, estaba acompañado con un contundente mensaje: “perdón”.

El periodista mexicano Moisés Hernández de Santiago fue quien informó la noticia a través del medio de comunicación N+. El comunicador asegura que también está tratando de investigar el crimen a profundidad.

De acuerdo con el comunicador, al hombre que dejó las flores en el mismo lugar donde fue ejecutada la creadora de contenido, le habrían pedido que tomara una foto una vez dejara el adorno. La fiscalía de Jalisco aseguró que los agentes “se encuentran en la escena recabando testimonios e indicios, los cuales serán integrados en la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con quien o quienes sean responsables”.

Semanas antes de su muerte, Valeria había publicado unos mensajes en sus redes, alertando sobre una difícil situación que estaba enfrentando. “Fue mi actual pareja con la cual vivo, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, dijo.