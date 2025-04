Muere famoso actor mexicano semanas después de su hijo: “Se fue a cuidarlo”

Apenas dos meses después de enfrentar una de las pérdidas más dolorosas de su vida, el actor Edgar Font falleció a los 52 años, dejando un profundo vacío en el corazón de sus seres queridos, colegas y fanáticos.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font ‘Edgar Font’, miembro de nuestro Sindicato y además fue Presidente de la Comisión Juvenil de la ANDA, agradecemos el tiempo dedicado y amor al Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, lamentó la Asociación Nacional de Actores.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font “Edgar Font”, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz. pic.twitter.com/wkl0kvq3BI — Asociación Nacional de Actores (@andactores) April 24, 2025

¿De qué murió el actor Édgar Font?

Font, conocido por su papel en la serie Qué buen trip, murió tras atravesar un difícil periodo de duelo por la muerte de su hijo, quien luchaba contra la leucemia, así lo confirmó Claudia Aline, su esposa:

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia", escribió en sus redes sociales.

Áxel, su hijo menor, tenía 18 años y, en enero de este año, fue diagnosticado con leucemia. Finalmente falleció el 18 de febrero: “Mi niño en un mes se me fue, perdió la batalla contra el cáncer, fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la Leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el porqué a él", dijo Claudia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién era Edgar Font, actor mexicano?

Actualmente, el actor residía en Guatemala junto a su familia. Allí se desempeñó como presentador de televisión del programa Qué buen trip. En ese país promovió la cultura, pues participó en el crecimiento artístico al dirigir la empresa “Creatividad”, dedicada a proyectos innovadores en el ámbito cultural y se había convertido en una figura querida por el público. Hacía parte de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes. Su carrera comenzó con roles en cine, destacándose por sus actuaciones en películas como Cazador de cazadores y Herencia Fatal en 1997.