Murió actor argentino tras desplomarse en plena función de teatro

People en Español confirmó hace unas horas, el fallecimiento de Lucas García, un reconocido actor argentino de 68 años, quien ofrecía un show de la obra 1580-Rebelión de los 7 Jefes, en la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, cuando, después de 30 minutos, se desvaneció de manera inesperada.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril y, aunque el equipo de producción llamó rápidamente al servicio de emergencias, quienes le practicaron varias maniobras de reanimación, el artista no pudo sobrevivir. Su deceso fue confirmado sobre las 9 de la noche.

Inicialmente, el público creyó que la caída era parte del guion. Sin embargo, cuando pasaron los segundos entendieron la gravedad de la situación e inmediatamente todos se alarmaron. Incluso, según narraron algunos testigos, varias personas entraron en estado de shock, mientras otros se retiraban del lugar entre lágrimas.

Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe, publicó un mensaje en su cuenta de X, confirmando la noticia: “Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Lucas García, encargado del museo de la ciudad. Mis condolencias a familiares y amigos”.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, quien promovía la obra de teatro en la que participaba García, también expresó su tristeza tras el fallecimiento del actor. “Por respeto a la memoria del artista y en acompañamiento a sus seres queridos se suspende la función de este sábado”.

¿Quién era Lucas García, actor argentino?

El actor tenía una amplia trayectoria en el medio artístico. Fue considerado un referente en las tablas y, además, se desempeñaba como coordinador cultural de un importante museo de la ciudad, promoviendo iniciativas y acompañando a los jóvenes, quienes querían incursionar en el medio artístico.

Fueron más de cuatro décadas trabajando en múltiples obras de teatro, y según los que lo conocieron, se destacó no solo por su talento, sino por su calidez humana.

Silvia Broggini, una de sus mejores amigas, mostró su conmoción con la noticia de su repentina partida: “Anoche, 18 de abril, dejaste este plano haciendo lo que más amabas, en plena función. Iba a ir hoy a verte, pero al final quedé para el domingo y me perdí tu última actuación. Me dijeron que estuviste hermoso. Te fuiste en escena, compa, como tantos quisiéramos. Se te va a extrañar, te voy a extrañar. Aun no termino de caer. Te quiero, Lucas García. Buena gira, amigo”.