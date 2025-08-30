Muerte de Fredy Calvache: así fueron sus horas finales y esta fue su última voluntad

El periodista Fredy Calvache, recordado por su trabajo como corresponsal de Noticias Caracol en el Cauca, falleció este 29 de agosto en Suiza tras más de un año de lucha contra un agresivo cáncer de estómago.

La partida del comunicador ha conmovido a colegas, familiares y amigos que lo acompañaron en los momentos más difíciles. Uno de ellos, el también periodista Diego Guauque, reveló cómo fueron sus últimas horas de vida y cuál fue la voluntad final que expresó antes de morir.

Las últimas horas de Fredy Calvache

De acuerdo con el relato de Guauque, Calvache pasó sus últimos días en compañía de su hija Ginette, otro de sus hijos y una nieta, en una pequeña localidad cercana a Zúrich. Allí permaneció rodeado de su familia, luego de varios meses de tratamientos paliativos para controlar los fuertes dolores que le causaba la enfermedad.

En la noche de su fallecimiento, el periodista comenzó a experimentar intensos escalofríos que alarmaron a sus seres queridos, quienes pidieron asistencia médica. Fue trasladado a un centro de cuidados paliativos donde los médicos intentaron brindarle atención. Sin embargo, según contó Guauque, Fredy Calvache se negó a ser reanimado.

El comunicador, consciente del estado avanzado de su enfermedad, pidió expresamente que no lo sometieran a más procedimientos invasivos y manifestó su deseo de partir en paz: “La ambulancia y los médicos de ese centro lo iban a reanimar, pero Freddy les dijo que no, que ya no quería sufrir más, padecía unos dolores fuertes, sobre todo a la altura de su estómago, ya la medicina no le estaba haciendo mayor control, y él literalmente les pidió que no, que lo dejaran ir (...) Ya no quería sufrir más, padecía unos dolores fuertes, sobre todo a la altura de su estómago, y la medicina no le estaba haciendo mayor control”.

La última voluntad de Fredy Calvache

Aunque en vida no pudo volver a Colombia por las complicaciones de su salud y las dificultades logísticas para trasladarlo, el experiodista de Noticias Caracol dejó como última voluntad que, al menos, sus restos fueran repatriados.

Su hija Ginette le expresó a Diego Guauque que el periodista pidió ser llevado a Popayán, su tierra natal, para que sus padres, ya de avanzada edad, pudieran despedirse de él. La familia había intentado viajar a Suiza con apoyo de la embajada colombiana, pero no lo consiguieron a tiempo, debido a retrasos en la entrega de pasaportes.

Por eso, los hijos de Fredy Calvache solicitan ahora al Gobierno colombiano y a las autoridades competentes que se realicen las gestiones necesarias para repatriar el cuerpo de su padre: “Si no pudo ser llevado en vida, que al menos pueda volver en cuerpo a su tierra”.

La familia del fallecido periodista, además, agradeció profundamente la solidaridad de quienes se sumaron a lo largo del último año con mensajes, donaciones y muestras de afecto que hicieron sentir al periodista acompañado. “Cada apoyo económico, cada saludo, cada mensaje fue muy importante para él”, concluyó Guauque por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram.