Murió Fredy Calvache, experiodista de Noticias Caracol que luchaba contra el cáncer

El periodismo colombiano está de luto. Este viernes, 29 de agosto, falleció en Zúrich (Suiza) el periodista Fredy Calvache, recordado por haber sido corresponsal de Noticias Caracol en el departamento del Cauca. Durante más de un año enfrentó con entereza un cáncer de estómago en etapa avanzada, enfermedad contra la que luchó sin descanso y que lo obligó a recibir atención médica fuera del país.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el que resaltaron no solo su trayectoria profesional, sino también la calidad humana que lo distinguió. Calvache, quien dedicó más de dos décadas al cubrimiento de temas de orden público, cultura y medio ambiente en una de las regiones más complejas de Colombia, fue reconocido por su compromiso con la verdad y su cercanía con las comunidades.

Familia de Fredy Calvache lo despidió con sentido comunicado

En el mensaje, difundido este viernes, la familia Calvache Burbano expresó: “Con profundo dolor, la familia Calvache Burbano informa el fallecimiento de nuestro querido hermano Fredy Calvache, ocurrido en la ciudad de Zúrich, Suiza, tras una valiente lucha de más de un año contra el cáncer de estómago. Fredy fue un guerrero incansable, no solo en su batalla final, sino a lo largo de toda su vida. Su entrega a la familia, su pasión por el periodismo y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un ser humano excepcional, admirado por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”.

El comunicado también incluyó palabras de agradecimiento a todas las personas que acompañaron al periodista durante su proceso de enfermedad.

“Desde el corazón del Cauca, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en este largo caminar. A quienes nos brindaron su apoyo económico, su solidaridad y sus palabras de aliento: gracias. Su generosidad y cariño nos sostuvieron en los momentos más difíciles”, agrega el texto.

Asimismo, los padres de Fredy Calvache, Leonel Antonio Calvache Meneses y Martha María Burbano, destacaron el acompañamiento y el afecto que recibió su hijo: “Deseamos agradecer profundamente a cada persona que estuvo al lado de Fredy, que lo acompañó con amor y que hizo posible que su lucha estuviera rodeada de afecto y esperanza”.

Comunicado de la familia Calvache Burbano. Fotografía por: Cortesía

Fredy Calvache será recordado como una voz clave para comprender la realidad del Cauca y como un periodista que, incluso en medio de las amenazas y dificultades, nunca renunció a contar la verdad. Su muerte deja un vacío profundo en el periodismo regional y nacional, pero también el legado de una vida marcada por la pasión, la valentía y la solidaridad.