Murió antigua estrella de Nickelodeon en trágico accidente: la atropellaron dos veces

En medio de la intensa controversia que ha generado el estado actual de Tylor Chase, antigua estrella de Nickelodeon, esta semana se confirmó el trágico desenlace de otra figura vinculada al histórico canal infantil.

La víctima fue Kianna Underwood, actriz estadounidense que comenzó su carrera artística desde muy corta edad y se hizo conocida por su participación en producciones emblemáticas de la cadena, como la popular serie de sketches All That (en 2005). Además, prestó su voz a personajes de series animadas juveniles, consolidándose como una de las intérpretes infantiles de mayor reconocimiento de su generación.

Así fue la muerte de Kianna Underwood

La tragedia ocurrió en la mañana del viernes 16 de enero de 2026, en el vecindario de Brownsville, Brooklyn (Nueva York), cuando la actriz, de 33 años, fue víctima de un brutal accidente vial.

Según los informes oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés), Kianna Underwood cruzaba una intersección, alrededor de las 6:50 a.m., cuando fue impactada por una camioneta tipo SUV de color negro.

Tras el primer impacto, la mujer quedó en el asfalto y, segundos después, un segundo vehículo —descrito por testigos como un sedán de color negro y gris— la arrolló nuevamente. Ambos conductores abandonaron la escena sin detenerse, un hecho que ha agravado la conmoción pública y la investigación policial.

Los equipos de emergencia que arribaron al lugar confirmaron su fallecimiento en el acto, atribuyendo su muerte a múltiples traumatismos producto de los impactos. Hasta el momento, no se han reportado arrestos ni se han identificado a los responsables, y la unidad de colisiones de la NYPD continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.

Amigos, colegas y fanáticos de All That han expresado su dolor en redes sociales, en las que no solo destacaron su talento artístico sino también la tragedia de un final tan abrupto para alguien que marcó la infancia de tantas personas.

what happened to you was terrible. RIP Kianna Underwood. pic.twitter.com/qIvv8l7IGN — 🔮 (@chisinterlude) January 17, 2026

Cabe recordar que Angelique Bates, compañera de reparto de la actriz, había alertado años atrás sobre las dificultades personales que enfrentaba Kianna Underwood, lo que intensificó la discusión en redes sociales a sobre el apoyo a artistas infantiles una vez alejados del foco mediático.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí