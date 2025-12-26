Tylor Chase destruyó habitación del hotel donde lo hospedaban: fue internado en hospital

La situación de Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned, sigue generando preocupación entre el público que siguió la serie juvenil de Nickelodeon.

En los últimos días se han conocido nuevos episodios que evidencian el delicado estado de salud mental del actor y los esfuerzos —hasta ahora intermitentes— de su entorno por ayudarlo.

Taylor Chase huyó del hotel que le pagaron y destrozó la habitación

Luego de que se viralizaran imágenes del actor viviendo en situación de calle, Daniel Curtis Lee, su excompañero de elenco, decidió tenderle la mano. Lo llevó a comer, lo trasladó en su vehículo y pagó una habitación de hotel para que pasara las fiestas de fin de año bajo resguardo.

Sin embargo, el intento duró apenas unas horas. La administración del hotel se comunicó con Lee para informarle que Tylor Chase abandonó el lugar tras causar destrozos en la habitación. El propio actor relató lo ocurrido en redes sociales:

“Conseguimos refugio para Tylor. Todos están felices. Tylor está feliz. No es así, chicos. Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibo una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado”.

Con este episodio, se confirmó que Tylor Chase no logró permanecer resguardado durante la Nochebuena y volvió a las calles, pese al apoyo que había recibido.

Tylor Chase, internado en un hospital tras una nueva intervención

Tras el fallido alojamiento, amigos y familiares coordinaron una intervención de urgencia que derivó en la internación del actor el día de Navidad. Según Daily Mail, Chase fue evaluado e ingresado en un hospital del sur de California para una observación médica y psiquiátrica de 72 horas.

Jake Harris, influenciador y empresario radicado en Los Ángeles, explicó que el centro de crisis determinó que el actor necesitaba atención inmediata:

“Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas. Ahora está en buenas manos. Y el futuro se ve prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo”.

Daniel Curtis Lee confirmó que la intervención fue impulsada por el padre del actor y expresó su esperanza de que esta vez el proceso continúe:

“Su padre me informó que le dio instrucciones a Jake para que ingresara a Tylor en tratamiento como fuera posible. Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”.

Papá de Tylor Chase reveló los diagnósticos que enfrenta el actor desde 2016

En medio de la visibilidad del caso, Joseph Méndez Jr., padre del actor de 36 años, rompió el silencio y aclaró que la familia no lo ha abandonado. En una entrevista concedida al Daily Mail, detalló que su hijo fue diagnosticado en 2016 con esquizofrenia y trastorno bipolar, condiciones que, con el paso de los años, se agravaron junto a problemas de consumo.

Según explicó, el deterioro de la salud mental de Tylor Chase marcó un quiebre en su estabilidad personal y profesional, y desde entonces la familia ha intentado ayudarlo en distintas ocasiones, aunque no siempre con éxito.

La intervención más reciente contó también con el apoyo de Shaun Weiss, exestrella de Mighty Ducks, quien hizo un llamado público para ubicar a Chase y ofrecerle tratamiento. No obstante, el propio Weiss reconoció las dificultades iniciales para lograr que aceptara ayuda.

“Jake estaba trabajando para establecer confianza, lo cual es difícil considerando el estado en el que está Tylor”, explicó.

Finalmente, Harris logró convencer al actor de acudir al hospital tras pasar una hora conversando con él, mientras su padre y excompañeros lo contactaban para expresarle su apoyo: “Le explicaron cuánto lo aman y cuánto necesitan que acepte recibir ayuda”.

Por ahora, Tylor Chase permanece bajo supervisión médica, y su entorno espera que esta internación marque un punto de inflexión en un proceso que ha sido largo y complejo.

