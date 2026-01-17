Murió conocido cantante durante un vuelo hacia Estados Unidos. Esto se sabe

Luego del accidente aéreo que se presentó el pasado 10 de enero y que enlutó a la música latinoamericana por la muerte del cantante Yeison Jiménez, en las últimas horas se conoció otra noticia que volvió a sacudir al mundo del entretenimiento: un reconocido artista falleció mientras viajaba en un vuelo con destino a Estados Unidos.

Se trata del intérprete dominicano de bachata y música tropical Félix Rosario, conocido artísticamente como ‘El Negrito Consentido’, cuya muerte fue confirmada por personas de su círculo más cercano, generando una ola de mensajes de tristeza y despedida entre colegas y seguidores.

¿De qué murió el cantante Félix Rosario?

De acuerdo con la información que se ha conocido hasta el momento, Félix Rosario se encontraba a bordo de un vuelo que partió desde Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, con destino al aeropuerto internacional Newark Liberty, en el estado de Nueva Jersey. El viaje no tenía fines artísticos ni profesionales, sino médicos, pues el cantante buscaba recibir una valoración más especializada debido a quebrantos de salud que venía presentando.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el locutor y abogado Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del artista, quien explicó que Rosario llevaba varios días sintiéndose mal. Según relató, el cantante había presentado dolores persistentes en el pecho, situación que incluso lo llevó a acudir previamente a un centro asistencial.

Ante la preocupación por su estado de salud, y tras la insistencia de su madre, Félix Rosario tomó la decisión de viajar a Estados Unidos con la esperanza de someterse a exámenes médicos más exhaustivos y encontrar un diagnóstico claro. Sin embargo, durante el trayecto aéreo su condición se agravó y terminó perdiendo la vida antes de llegar a su destino final.

Mientras tanto, su esposa, Julissa Urbáez, y otros familiares lo esperaban en el aeropuerto de Newark alrededor de las siete de la noche. Al no tener noticias de su llegada ni lograr comunicarse con él, comenzaron a preocuparse, hasta que finalmente una persona cercana a la familia confirmó el lamentable desenlace.

Hasta ahora no se ha emitido un informe médico oficial que precise la causa exacta de la muerte. Sin embargo, las versiones coinciden en que el artista presentaba señales claras de malestar físico en los días previos al vuelo, lo que refuerza la hipótesis de un problema de salud de base.

Félix Rosario tenía 54 años y era recordado no solo por canciones populares como ‘El Gatico’ y ‘Déjame Volver’, sino también por su carácter afable y su cercanía con el público. Amigos y colegas lo describen como un hombre solidario, entusiasta y siempre dispuesto a apoyar a quienes lo rodeaban.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí