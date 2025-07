Murió el padre de la Miss Mundo Elizabeth Loaiza. “Tuve fe hasta el último minuto”

Este lunes 30 de junio en la noche, la modelo y generadora de contenido Elizabeth Loaiza anunció a sus seguidores el fallecimiento de su padre, quien estaba recluido en una clínica de la capital vallecaucana hace varios días.

EL padre de la Miss Mundo 2006, Javier Loaiza Betancourt, había permanecido en coma, debido a una inflamación y hematona cerebral. Loaiza había hecho un clamor en oración por la salud de su progenitor desde el viernes anterior, al tiempo que contó que había contactado al reconocido cirujano Fernando Hakim para que pudiera intervenir a su padre, pero al parecer no se alcanzó a esto.

La modelo publicó una conmovedora despedida donde agradece a su papá el haberla acompañado a lo largo de su vida.

Elizabeth Loaiza fue condecorada por su lucha contra los biopolímeros Fotografía por: Instagram Elizabeth Loaiza

La desgarradora despedida de Elizabeth Loaiza a su padre

“Te amaré por siempre, aquí queda tu niña fuerte, gracias por darme la vida, me demostraste hasta tu último día de vida que eras la persona más fuerte que conozco, resististe mucho. Estoy orgullosa de ti. Gracias por enseñarme a ser ordenaba, disciplinada, amorosa y bondadosa con los demás, gracias por siempre estar ahí para mí, por enseñarme a creer en Dios y a tener fe como un granito de mostaza. Gracias por estar el día de mi parto y entrar a ver el nacimiento de Sofía. Por acompañarme a Polonia al Miss Mundo Colombia y por plancharme la ropa del reinado, por darme carro a los 13 años, por llevarme y traerme del colegio todos los días hasta 11, por hacerme desayuno todos los días, fuiste un papá muy presente, un papá incondicional que diste siempre lo mejor de ti. Todo el mundo merece y debería tener un papá como tú”, escribió dejando al descubierto el apoyo que su padre siempre le dio.

Luego reveló que pudo verlo por última vez y sintió su mano este mismo día y les quedó pendiente una última cena. “Me llamaste al teléfono, me dijiste que me amabas y que me invitabas a comer esa noche. No me esperaste para nuestra última cena, te me fuiste papá, sin un adiós. Gracias por esperarme así fuera en esa cama de clínica y agarrarme la mano fuerte por última vez. Por siempre te llevaré en mi corazón”.

La exreina que estuvo pendiente de su padre en los últimos días expresó: “En esa cama de la clínica logré decirte cuánto te amaba y agradecerte por todo. Ya estás con papá Dios. Esperaré el día para volverte a ver, cuando sea la voluntad de Dios nos volveremos a encontrar. Descansa en paz”.

Terminó su mensaje indicando lo fuerte que ha sido esta partida. “Siento demasiado dolor, ya no tendré a quien escribirle todos los días a decirle papi te amo mucho. Dios te bendiga. Extrañaré tus bendiciones diarias. Cuídame desde el cielo”.

EN una historia publicada por la modelo lamentó que su padre haya sido víctima de las demoras del sistema de salud. Así mismo mencionó que siempre guardó esperanas: “Tuve fe hasta el último minuto. Sin embargo, siempre me arrodillé y le pedi a Dios que hiciera su Voluntad. Te extrañaré por siempre”, indicó con una foto de su padre.

