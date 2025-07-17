Fredy Calvache pide ayuda al Presidente para regresar a Popayán: “estoy desahuciado”

Desde que Fredy Calvache hizo pública su lucha con un agresivo cáncer de estómago, que se encuentra en su etapa terminal, usuarios en redes sociales han estado al tanto de su evolución.

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión, ha mostrado su interés en ayudarlo a que pueda volver al Cauca, su tierra natal, para estar junto a su familia en esta difícil etapa, luego que los médicos en Suiza, país donde recibe tratamiento, lo desahuciaran.

De acuerdo con la oncóloga de Calvache, el periodista no puede viajar en un vuelo comercial, pues su estado de salud es delicado. Por ello, necesita un vuelo humanitario que cuente con todos los insumos médicos para su traslado; sin embargo, no ha sido fácil, pues tal como lo reveló Guauque, tiene un costo muy alto. La otra opción que ha sido planteada, es que la familia de Fredy viaje a Suiza para acompañarlo, pero lo que él quiere es estar en su país.

“Quiero pasar mis últimos días con mi familia”: Fredy Calvache

Este fin de semana, el periodista publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram, donde, en esta oportunidad, se dirigió directamente al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que lo ayude a volver.

“Quiero que, por cualquier canal, llegue este video hasta el presidente de la República, Gustavo Petro. Señor presidente, sé que usted tiene buenas relaciones con el gobierno de Suiza y quiero que se personalice de la gestión para ver si ellos tienen un avión disponible medicalizado para que me realice el traslado humanitario hasta Colombia", dijo.

Enseguida, dijo: “Señor Presidente, sufro de un cáncer agresivo de estómago en etapa terminal, estoy desahuciado por los médicos y mi único anhelo es volver a Colombia para pasar mis últimos días con mi familia allá en el departamento del Cauca. Muchas gracias, Presidente”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus amigos y seguidores lo han apoyado etiquetando a la presidencia: “Te queremos Fredy. Ánimo Dios te bendiga”, “así va a ser, cumplirás tú deseo campeón Freddy guerrero”, “fortaleza”, “Dios le va a conceder sus deseos. Amén”, “Ha sido un gran luchador y lo único que él pide es volver a su país para pasar con sus seres queridos”, “Dios haz lo imposible esa es tu especialidad”.