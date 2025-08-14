Murió Miss Universe Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Fue compañera de Laura Barjum

En las últimas horas fue confirmada la repentina muerte de Kseniya Alexandrova, recordada por su participación en Miss Universe 2017 donde representó a Rusia. La agencia de modelos ModusVivendiS hizo pública la noticia a través de un comunicado en redes sociales.

“Con gran pesar les informamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció anoche. Ksenia era brillante, talentosa e increíblemente brillante. Sabía inspirar, apoyar y brindar cariño a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior. Lamentamos profundamente su fallecimiento y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que tuvieron la fortuna de conocer a Ksenia. Bendito recuerdo”, se lee en un post.

La organización de Miss Universo también lamentó la apresurada partida de Kseniya. “Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla".

¿De qué murió Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017?

Según han reportado algunos medios internacionales, al parecer, habría sufrido un accidente automovilístico. La modelo viajaba en el asiento del copiloto cuando, inesperadamente, el vehículo chocó contra un alce. Fue tal el impacto que el animal habría atravesado el parabrisas, causándole una grave lesión en la cabeza, por lo que la exreina estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky durante varias semanas. Pese a los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió el impacto y sus consecuencias.

Laura Barjum lamenta la muerte de Kseniya Alexandrova

A través de Instagram, Laura Barjum, quien también participó en la edición del 2017 de Miss Universo y quien compartió con ella, expresó su tristeza con la noticia:

“¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de leer? Tengo el corazón roto. Después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo. Recuerdo perfecto cuando en un salón lleno de gente me llamó por mi nombre y con una sonrisa enorme se lanzó a abrazarme como si me conociera de años y ahí simplemente se estaba presentando. Quienes se han sentado a hablar un rato conmigo sobre esta época de mi vida, me han escuchado a hablar sobre ella. No hablamos hace tiempo, casi que desde entonces y eso me rompe el corazón. No entiendo nada, pero envío mis más grandes condolencias a su esposo, a su familia y amigos. Vuela alto, hermosa y hasta la próxima".

"¿Qué acaba de pasar?”, dijo la actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, sobre la muerte de su excompañera del concurso de belleza. Fotografía por: Instagram

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Aunque no logró quedar entre las 16 finalistas, su paso por Miss Universo fue uno de los hitos más importantes de su carrera que comenzó a los 19 años. La modelo nació en Moscú y desde temprana edad llamó la atención en las pasarelas.

Kseniya hizo parte de importantes campañas publicitarias y labores humanitarias de su país. Además de modelo, fue graduada en Finanzas y Crédito por la Universidad Económica Plekhanov en 2016. También se formó en medios audiovisuales en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino y realizó una licenciatura en Psicología en la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú en 2022.