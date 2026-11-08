Agrupación de Kbeto Zuleta confirmó la muerte de otro de sus músicos: él era Radamel Uribe

La agrupación vallenata de Kbeto Zuleta atraviesa un nuevo momento de duelo tras conocerse la muerte de otro de sus integrantes, quien resultó herido en el accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre en el departamento del Cesar. La noticia se suma a las pérdidas que ha sufrido el conjunto desde aquel siniestro.

Se trata de Radamel Uribe Navarro, corista y primera voz del grupo, cuyo fallecimiento se confirmó este domingo 8 de noviembre, casi dos semanas después de que el autobús en el que viajaban los músicos cayera al río Ariguaní.

¿Qué se sabe sobre la muerte del músico de Kbeto Zuleta?

La muerte de Radamel Uribe fue confirmada por Esteban Alberto Bolaño, mánager de la agrupación de Kbeto Zuleta, quien compartió una fotografía del músico y le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales.

"Mi Rada querido, ve con Dios, gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos", escribió el representante. En la misma publicación expresó el dolor que le ha dejado la pérdida de varios integrantes del conjunto: "¡Qué dolor tan grande perderlos!".

De acuerdo con la información publicada por medios como Noticias Caracol y Caracol Radio, Uribe tenía 55 años y permanecía hospitalizado en Valledupar debido a las lesiones que sufrió durante el accidente. El músico recibió atención médica desde el día del siniestro, pero su estado de salud no presentó la evolución esperada.

Antes de formar parte de la agrupación de Kbeto Zuleta, Radamel Uribe también trabajó con el cantante Peter Manjarrés. Su participación en el conjunto vallenato lo convirtió en una de las voces que acompañaban al intérprete en sus presentaciones.

Con su fallecimiento, ya son tres los músicos de la agrupación que pierden la vida como consecuencia del accidente ocurrido el 26 de octubre. Los otros dos integrantes fallecidos fueron Geovanny Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista, quienes murieron el mismo día del siniestro.

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Esteban Bolaño también recordó a Lobo y Santana en sus publicaciones.

¿Cómo ocurrió el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta?

El accidente se registró durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el autobús que transportaba a los integrantes del conjunto cayó al río Ariguaní, en el corredor vial entre Magdalena y Cesar, cerca de Bosconia. Los músicos regresaban a Valledupar después de cumplir un compromiso musical en Sincelejo, Sucre.

Según las primeras informaciones, el vehículo perdió el control, impactó contra las barandas del puente y terminó en el afluente. El siniestro dejó dos músicos muertos en el lugar y más de una decena de personas heridas. Los reportes sobre el número de lesionados variaron durante las primeras horas de atención de la emergencia.

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Entre los sobrevivientes se encontraba el propio Kbeto Zuleta, quien sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en avión ambulancia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. El cantante tuvo que ser sometido a varios procedimientos médicos y permaneció bajo vigilancia especializada. En los días posteriores, su familia informó sobre una evolución favorable.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Hasta el momento, no existe una causa definitiva del accidente confirmada públicamente por las autoridades. Entre las versiones conocidas está la posibilidad de un micro sueño y también que dos perros se atravesaran en la carretera, explicación transmitida por el asesor jurídico de la empresa propietaria del autobús.

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Por otra parte, Diego Armando Brito, asistente personal de Kbeto Zuleta y sobreviviente del accidente, relató que el vehículo golpeó las barandas del puente antes de continuar su recorrido y caer al río.

Las circunstancias exactas del siniestro continúan siendo un asunto que requiere esclarecimiento. Mientras tanto, la muerte de Radamel Uribe suma una nueva pérdida para la agrupación vallenata y para quienes acompañaron su trayectoria musical.

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