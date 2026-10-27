“Muy grave”: famoso actor de ‘La rosa de Guadalupe’ enfrenta delicado momento de salud

Horacio Beamonte, actor conocido por sus participaciones en producciones como ‘La rosa de Guadalupe‘, atraviesa nuevamente un delicado momento de salud. El mexicano lleva varios días alejado de sus redes sociales y de la actividad pública que suele mantener con sus seguidores.

La situación fue dada a conocer por Lucero Campos, madre del intérprete, quien utilizó sus redes sociales para informar que su hijo permanece hospitalizado y que su estado es muy grave. La familia, según explicó, enfrenta actualmente un momento especialmente difícil.

Horacio Beamonte ha atravesado un complejo proceso de salud desde que fue diagnosticado con una grave enfermedad en 2025. Durante este tiempo ha hablado públicamente sobre su tratamiento, las complicaciones que ha enfrentado y las decisiones que ha tomado frente a su atención médica.

¿Qué se sabe sobre la salud de Horacio Beamonte, actor de ‘La rosa de Guadalupe’?

Lucero Campos explicó que decidió pronunciarse ante familiares, seguidores y compañeros de trabajo de su hijo debido a la ausencia del actor de sus redes sociales. En su mensaje, confirmó que permanece hospitalizado desde hace 15 días y calificó su estado como muy grave.

"Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor Jesucristo, que todo se hará conforme a su santa voluntad. El cariño y bendiciones para ustedes de mi hijo por siempre. Dios les bendiga" agregó la madre del intérprete de 55 años.

En su mensaje, Lucero Campos no profundizó en las razones que llevaron nuevamente a Horacio Beamonte al hospital ni en los tratamientos que está recibiendo. Tampoco entregó detalles sobre su evolución.

La nueva información se conoce después de otra emergencia médica que el actor de ‘La rosa de Guadalupe’ había contado públicamente a finales de septiembre. En aquella ocasión, el actor fue llevado a urgencias debido a una fuerte cefalea que llegó a provocarle pérdida de conciencia. Permaneció cuatro días en el hospital mientras los médicos evaluaban el origen del dolor.

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Horacio Beamonte explicó entonces que le realizaron una tomografía para determinar si la cefalea estaba relacionada con la leucemia que padece. Según su relato, el estudio no mostró tumores ni infiltraciones de la enfermedad en el cerebro o las meninges que explicaran el dolor. Posteriormente recibió el alta y regresó a casa.

El diagnóstico que cambió la vida de Horacio Beamonte

Horacio Beamonte fue diagnosticado en 2025 con leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, una alteración genética asociada a algunos casos de esta enfermedad. Desde entonces, el actor ha hablado públicamente sobre las dificultades de su proceso y las distintas decisiones que ha tomado frente a su tratamiento.

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Con el avance de la enfermedad, Beamonte enfrentó varias complicaciones. Entre ellas estuvo la pérdida de visión del ojo izquierdo y una afectación del sistema nervioso central, situación que llevó a los médicos a recurrir a tratamientos paliativos para controlar sus síntomas y procurar su bienestar.

En agosto de 2026, el intérprete contó que había decidido no continuar con determinados tratamientos para combatir la enfermedad y que había optado por la ortotanasia. También informó que firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación, además de recibir atención en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

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La decisión fue explicada por Beamonte como una manera de afrontar el proceso de acuerdo con sus propias convicciones y evitar procedimientos destinados únicamente a prolongar artificialmente su vida. Ahora, mientras permanece hospitalizado, su familia atraviesa nuevamente un momento crítico y ha pedido mantenerlo presente en sus oraciones.

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