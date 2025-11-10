Nueva polémica en Miss Universe 2025. Candidata de Iraq hizo serias acusaciones

A pocos días del incidente que involucró a Miss México, Fátima Bosch, y al directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, el certamen Miss Universe vuelve a enfrentar turbulencias. Esta vez, la controversia gira en torno a Hanin Al Qoreishy, la representante de Iraq, quien afirmó haber sido víctima de una campaña de difamación mientras se encontraba en Tailandia para las actividades oficiales del concurso.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué pasó con la candidata de Iraq en Miss Universe 2025?

La modelo hizo públicas sus acusaciones a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que rechazó de manera categórica los señalamientos que circularon en algunos medios locales. Esos rumores apuntaban a que había violado normas internas del concurso, incluido un supuesto episodio en el que habría sido descubierta fumando dentro de su habitación de hotel. La candidata calificó tales afirmaciones como “completamente falsas” y subrayó que ninguna autoridad de Miss Universe ha validado o confirmado esas versiones.

Al Qoreishy afirmó que su conducta dentro del certamen ha sido “impecable” y que en ningún momento ha faltado a los lineamientos establecidos por la organización. También expresó que ver cómo la información falsa se esparce sin verificación es “doloroso”, aunque aseguró que no permitirá que esa situación la distraiga de su objetivo principal: representar a Iraq con “integridad, autenticidad y respeto”.

En su declaración, la participante insinuó que la campaña en su contra respondería a intereses externos que buscan perjudicarla por ser una voz crítica y directa. Aunque no mencionó nombres, dejó entrever que las supuestas maniobras podrían estar relacionadas con la postura pública que adoptó tras el altercado entre Bosch e Itsaragrisil. “Tratar de desacreditarme por decir la verdad soltando mentiras sobre mí es un ejemplo de lo que está mal y de cómo tratan a las chicas aquí”, afirmó.

El apoyo de Miss Iraq a Fátima Bosch

La iraquí se convirtió en una de las tendencias más comentadas de las redes sociales en México, luego de ser captada acompañando a Bosch cuando esta decidió abandonar el salón tras la agresión verbal del directivo tailandés. Su gesto fue interpretado como un acto de sororidad que rápidamente generó empatía entre usuarios, especialmente en tierras mexicanas, donde el video de ambas saliendo juntas se viralizó en cuestión de horas.

Poco después, la cuenta oficial de Miss Universe Iraq emitió un mensaje respaldando a Bosch y reiterando su rechazo a cualquier forma de violencia o falta de respeto hacia las candidatas. La delegación iraquí afirmó que su misión es apoyar a las mujeres y defender su dignidad, y destacó que Al Qoreishy fue elegida por su carácter firme y su compromiso con esos valores.

El certamen, que ya estaba bajo escrutinio por la intervención de la organización global tras el conflicto con Miss México, enfrenta ahora una nueva ola de cuestionamientos sobre las condiciones y el trato hacia las participantes. Mientras avanza la competencia rumbo a su final, las denuncias de Al Qoreishy abren un nuevo capítulo en la discusión sobre la seguridad, el respeto y el manejo de crisis dentro del evento internacional.