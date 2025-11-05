Miss Universe emite sanción contra director de Tailandia por insultar a Miss México

Durante los preparativos de la edición 74 del certamen Miss Universe, que se celebra en Tailandia, se registró un incidente que ha generado amplias reacciones: el polémico enfrentamiento entre Fátima Bosch, representante de México, y Nawat Itsaragrisil, directivo vinculado al concurso. El desencadenante fue una reunión oficial con las candidatas, donde Itsaragrisil cuestionó públicamente a Bosch por no haber cumplido con una presunta obligación de publicación de contenido promocional del país anfitrión.

De acuerdo con el relato de Bosch, cuando ella intentó explicar su posición, el directivo la interrumpió, la tildó de “tonta” y “cabeza hueca”, y dirigió al personal de seguridad a retirarla de la sala. La mexicana manifestó posteriormente: “Somos mujeres empoderadas, nadie puede callar nuestra voz” y señaló que “como mujer, yo no fui respetada”.

Las disculpas de Nawat Itsaragrisil

Horas después de que el escándalo fuera registrado por medios de todo el mundo, Itsaragrisil reconoció que el intercambio ocurrió y ofreció una disculpa general a través de un video que compartió por redes sociales.

“Si alguien se sintió mal, incómodo o afectado, lo siento” — declaró, agregando que “ya he hablado y me he disculpado con las 75 chicas” presentes en la reunión.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La sanción de Miss Universe contra Nawat Itsaragrisil

La repercusión el escandaloso episodio fue inmediata: varias delegadas se retiraron del salón en señal de protesta, incluyendo la vigente Miss Universe, Victoria Kjær Theilvig, lo que generó una manifestación colectiva del malestar por el trato recibido por Bosch.

En respuesta, la organización global del certamen, Miss Universe Organization (MUO), emitió un comunicado en el que condenó las acciones de Itsaragrisil y reafirmó su compromiso con los valores de respeto, dignidad y seguridad para las participantes. Se informó además que la participación de Itsaragrisil en los eventos oficiales quedaría “muy limitada o nula”.

“Ninguna jamás debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea porque nadie es más que el otro (...) No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados“, expresó Raúl Rocha Cantú, presidente.

Fátima Bosch, por su parte, alzó la voz tanto en redes sociales como ante los medios mexicanos. Subrayó que su papel no es el de una figura pasiva que solo posa y hace publicaciones: “No soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”.