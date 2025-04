Olivia Williams, Camila en ‘The Crown’, tiene cáncer. “Demasiado tarde para mí”

Hace 26 años el rostro de la actriz británica Olivia Williams se hizo mundialmente famoso al encarnar a Anna Crowe, en la aclamada película ’Sexto sentido’. Allí ella era la esposa de Bruce Willis, quien personificaba a un sicólogo que atendía a un niño que veía muertos.

Al final de la cinta, se descubre que el pequeño veía a Willis porque él también estaba muerto. Así Anna, en realidad, era una viuda constantemente observada por su fallecido marido.

Williams fortaleció su carrera en la actuación en películas y series como Peter Pan, Matar al rey, X Men y El Padre, por mencionar algunas.

Aclamada como Camila Parker

Hace tres años fue Camila Parker en la serie The Crown, de Netflix donde logró la buena crítica por su interpretación de la hoy reina de Inglaterra. A finales del 2024 se le vio en la alfombra roja de la serie de HBO Max, Dune. En ese momento, concedió entrevistas promocionando su estelar en esa apuesta, pero no se refirió a nada personal.

Ahora sorprende con sus revelaciones al diario The Times. La actriz confesó que padece avanzado cáncer de páncreas y pese a que por casi cinco años tuvo síntomas, que la llevaron una y otra vez a consultar, los médicos no la diagnosticaron oportunamente. Cuando finalmente lo hicieron, era demasiado tarde. En la entrevista lamentó que no hay sido alertada sobre la enfermedad que padecía y que se evidenció con suficiente tiempo.

Olivia Williams recordó que fue en 2018, cuando tras un buen tiempo sufriendo diferentes síntomas, como dolores musculares, diarreas y cansancio crónico, y luego de consultar una decena de médicos especializados en distinta áreas, finalmente le diagnosticaron VIPoma, una forma rara de tumor neuroendocrino del páncreas. El tumor ya estaba muy avanzado y tenía metástasis en el hígado: “Ya era demasiado tarde para mí”.

“No busco lástima”, Olivia Williams sobre el cáncer que padece

La actriz de 57 años, casada y con dos hijas comentó que los galenos le daban explicaciones inadecuadas sobre sus padecimientos. “Si alguien me hubiera diagnosticado correctamente durante los cuatro años que dije que estaba enferma, cuando me dijeron que estaba menopáusica o que tenía síndrome del intestino irritable (...), una operación podría haberlo arreglado todo y podría estar libre de cáncer, lo que nunca podré estar ahora”, djjo al medio británico en una noticia que rápidamente le ha dado la vuelta al mundo.

Desde que fue diagnosticada y como suele ocurrir en estos casos, el mal se ha ido esparciendo en las denominadas metástasis, que la han llevado a entrar en agresivos tratamientos. “Me pone particularmente sensible, pero no busco lástima, solo una prueba de detección temprana y barata”.

Olvia es parte activa en la organización benéfica Pancreatic Cancer UK, ya que le parece urgente hallar una prueba que permita una detección más temprana de la enfermedad.

