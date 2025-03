Santiago Rodríguez envía poderoso mensaje e imágenes sobre el cáncer que padeció

Santiago Rodríguez estuvo alejado de la televisión durante un buen periodo de tiempo, ya que priorizó su salud, tras ser diagnosticado con cáncer en 2018. Dos años después compartió que había entrado en remisión, es decir, estaba curado tras recibir un trasplante de médula ósea.

En diciembre del año pasado en conversación con Caracol Televisión, habló del proceso que enfrentó en aquel tiempo y recordó cómo fue el presentador Jorge Alfredo Vargas, quien lo vio muy pálido y prácticamente lo obligó a ir al médico. De alguna manera, Vargas de ‘Noticias Caracol’ le saló la vida al presionarlo.

Ahora es el mismo Santiago quien quiso externar en detalle el proceso que experimentó mientras luchaba contra la leucemia. Lo hizo a través de Instagram recordando que fue hace 6 años que recibió el diagnóstico. Para Rodríguez la vida le ha regalado 6 años más, por eso se los suma a los 55 que tiene.

“Derrotar a la leucemia, pero aprender sin rencor de ella”, Santiago Rodríguez

“Tengo hoy seis años extras más de vida, fuera de los 55 que ya tengo: Derrotar a la leucemia pero aprender sin rencor de ella, me hace sentir orgulloso de las cicatrices que llevo en mi alma y el cuerpo porque me recuerdan que vivo intensamente”, comenzó escribiendo el actor y presentador que enseguida agradeció a las enfermeras que lo rodaron en tiempos de tratamiento.

“Gracias al grupo de enfermeras... que me cuidaron como a un bebé ( cambiándome pañales, bañándome, estando pendiente de mí) con el amor de sus manos y profesionalismo y a todo el equipo médico también. Es un apostolado su profesión tan denigrada ahora”: Luego agradeció a amigos y compañeros de Blu Radio y Caracol, enfatizó en Juan Esteban Sampedro.

Así mismo a sus hijos y su esposa Gloria Tisnes. “Gracias a mis hijos y a mi Povrikova @latisnes por tomarme de la mano y estar en las malas y buenas en este proceso durísimo de aprendizaje que aun sigo”, mencionó el actor que junto con el mensaje publicó imágenes inéditas de su proceso y junto a quienes mencionó en su post.

De igual manera, incluyó a otros personajes de gran importancia en su proceso. “Al Doctor Enrique Pedraza por darme vida con la ayuda de Dios y armar este Frankestein en que me convertí con sus manos prodigiosas. A mis hermanos Fernando y Hernán, sus familias, por ser una atalaya en esta guerra contra la muerte. A los amigos, muchos, tantos, conocidos y desconocidos que al día de hoy me saludan, me lo recuerdan y no sé cómo agradecerles sino es con una sonrisa y un abrazo fuerte”.

Santiago Rodríguez resaltó la importancia del positivismo en los procesos

El vallecaucano luego envió un poderoso mensaje resaltando la importancia de ser positivo y mencionando a su niño interior que ha mantenido. “Si sumo estos seis años más los que tengo son 61 y eso ya es mucho! Pocas cosas en el mundo son tan poderosas como la positividad. Una sonrisa. Una palabra de optimismo y esperanza. Un tú puedes hacerlo cuando las cosas van mal...y le agradezco por eso a mi niño interno que nunca me ha abandonado y me lo ha permitido todo con felicidad: La felicidad es una actitud. O nos hacemos miserables, o felices y fuertes. La cantidad de trabajo es el mismo. Así que uno ya verá que prefiere”.

Rodríguez incluyó a quienes están padeciendo de alguna enfermedad para que salgan adelante y recordó que se pasan tiempos complejos en cuanto a la salud: “A los que luchan contra el cáncer y tantas enfermedades duras, mi aliento y voz porque ahora que la salud en este país pasa por una pesadilla, solo queda confiar en que la política, la mezquindad, no siga afectando como está haciendo a tantas vidas reales”.

