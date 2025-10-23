P. Diddy fue atacado con cuchillo en prisión: “despertó con el arma en el cuello”

Sean Combs, conocido como Puff Daddy o P. Diddy está en prisión pagando una condena de más de cuatro años por dos delitos relacionados con transporte con fines de prostitución. Sus abogados, en cabeza de Alexandra A.E. Shapiro, comenzaron el pasado 20 de octubre elproceso de apelación buscando la reducción de su condena o incluso, recuperar su libertad. El artista y empresario fue absuelto de los cargos más graves, relacionados con crimen organizado y tráfico sexual.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es el lugar donde Sean ha estado desde que comenzó el proceso en su contra.

P. Diddy habría sido atacado en su celda

A lo largo de los meses, el artista se ha convertido en el centro de la noticia y la última está relacionada con un ataque.

Según lo revelado por Charlucci Finney, amigo cercano de P. Diddy, el artista fue víctima de un ataque con arma blanca en su celda. Así lo dijo Finney a TMZ.

Aunque las autoridades del penal no han confirmado que los hechos se hubieran dado, TMZ publicó que en efecto ocurrió y que de momento no hay cargos contra el agresor. También se sabe que P. Diddy no sufrió daños graves, aunque fue atendido por personal médico del penal que vieron solo unas heridas leves, gracias a la presencia de las autoridades en el incidente.

Según lo revelado, el arma usada habría sido de fabricación casera elaborada con materiales contrabandeados.

¿Qué pasó con el atacante de Sean Combs?

Sobre el atacante, se trataría de un recluso no identificado, que fue aislado en confinamiento solitario.

También se mencionó que el agresor habría entrado en la celda del artista cuando este dormía. “Despertó con el arma en el cuello, a solo segundos de sufrir un daño grave o incluso morir”, dijo la fuente sobre el hecho.

Finney cree que el ataque fue una amenaza o intimidación y expresó preocupación por la seguridad de Diddy, recordando que las prisiones son especialmente peligrosas para quienes enfrentan cargos relacionados con delitos sexuales.

Por su parte, uno de los abogados de Diddy, Brian Steel, mencionó el incidente, confirmando que un guardia impidió que el interno armado con una cuchilla lo atacara.

